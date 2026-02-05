El Gobierno, más expuesto: Nuevo IPC está en el Presupuesto (y hacer otro tardaría 4 años)

Y agrega que las políticas presupuestarias que se estimaban materializar durante 2026 "tienden a dar continuidad a la producción y difusión de estadísticas de calidad con, entre otras, las siguientes iniciativas". Entre ellas, detalla: “Incorporar en el marco de estadísticas de precios el proyecto Nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), la actualización Índice de Salarios (IS) y la Actualización sistema del índice de Precios de la Construcción (ICC) fase 2”.

image

Así las cosas, en este proyecto presentado en septiembre de 2025, el propio Gobierno había avalado que en 2026 se cambie la metodología para medir la inflación. Y en base a ese aval, un mes después el INdEC informó que en febrero 2026 difundiría la inflación de enero en base al nuevo Índice de Precios. No fue algo que se le ocurrió a Marco Lavagna de un día para otro. Y tampoco desde el Gobierno salieron en ese momento a desmentir o negar la información.

De hecho, tal como se mencionó anteriormente, el BCRA también había mencionado la nueva medición del IPC en el Informe de Política Monetaria (IPOM) publicado el pasado 29 de enero.

Ayer el ex N°2 de Luis Caputo, Joaquín Cottani, reveló que el nuevo IPC estaba listo para implementarse en junio de 2024, y en ese entonces Lavagna aceptó postergarlo a septiembre de dicho año para "no hacer demasiado ruido". Por eso se mostró sorprendido de que " no se implementó ni en 2024, ni 2025 y estamos en 2026...". "No había realmente ninguna razón para postergarlo demasiado" en ese entonces, aseguró.

El Gobierno quiere hacer un nuevo IPC: Demoraría unos 4 años

El ministro de Economía, ahora, dice que tanto él como Javier Milei no estaban "de acuerdo técnicamente con cambiar el índice" ya que la propuesta de Marco Lavagna estaba desactualizada debido a que"probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren mas con los de 2018 que los de 2018 con antes". "La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora, es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas", justificó.

Cabe destacar que la Encuesta Nacional de Hogares (ENGHo) en la que se basa la medición actual es la de 2004/2005.

Raro que Caputo y Milei se hayan dado cuenta de eso justo unos días antes de la publicación del índice, y no cuando enviaron el proyecto de Presupuesto 2026 que lo contemplaba...

"Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos midiendo siempre y realizar una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales", afirmó el ministro.

Pero, ¿cuánto demoraría realizar un nuevo índice? Empezar de cero con una nueva actualización del IPC para que represente los consumos actuales de los argentinos demora unos 4 años, según informaron a Clarín fuentes oficiales.

Así lo explica Ismael Bermúdez en Clarín:

"Para volver a armar un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), hay que realizar una nueva Encuesta de Hogares (ENGHo), procesarla, elaborar a partir de allí el índice, probar y chequear sus resultados y ponerlo en marcha.

La ENGHo requiere, en primer lugar, por la magnitud y complejidad del operativo, aprobar una partida especial del Presupuesto Nacional para realizarla. Capacitar y tomar encuestadores, adicionales a los que ya cuenta el INDEC.

Por ejemplo, la ENGHo 2017/18 relevó poco más de 45.000 hogares, ubicados en centros urbanos de 2.000 o más habitantes de todo el país, para que representara la diversidad regional y socioeconómica de la Argentina. Por el aumento poblacional, se estima que ahora deberían encuestarse más de 50.000 hogares.

Se llevó a cabo durante 12 meses para observar la variación de los hábitos de consumo según las distintas épocas, evitando distorsiones de estacionalidad. Los consumos varían durante el año tanto en alimentación y demás bienes como en los servicios (gas, electricidad, turismo, recreación, etc.)

El INDEC y las Direcciones Provinciales de Estadística fueron responsables del relevamiento en sus respectivas jurisdicciones. En el operativo trabajaron más de 550 personas, de las cuales 340 integraron los equipos de encuestadores.

Las encuestas de la ENGHo relevan los ingresos y los gastos de las personas y familias. Permite conocer cómo se distribuye el gasto de los hogares, cómo se modifica a lo largo del año y qué cambios se producen con el correr del tiempo, por ejemplo, con relación a las nuevas tecnologías.

En la ENGHo 2017/18 se incorporaron bienes y servicios que no existían cuando se hizo la ENGHo 2004/05 y se dieron de baja o disminuyeron su ponderación otros que fueron sustituidos por avances tecnológicos (internet, plataformas, celulares).

La ENGHo no solo se utiliza para calcular el IPC sino también para actualizar las estructuras de las canastas de bienes y servicios utilizadas en la medición de la pobreza e indigencia. Además, proporciona información crucial para estimaciones de cuentas nacionales y el diseño de políticas públicas.

Los encuestadores profesionales recorrieron varias veces en el año esas 45.000 viviendas que fueron seleccionadas de forma tal que fueran representativas de la totalidad del país y permitieron obtener una fotografía actualizada del consumo y el gasto de las familias.

Cada familia tuvo que completar cinco cuestionarios diferentes, que capturaron las características sociodemográficas de los hogares, los gastos que realizaban en 1.400 categorías de productos y los ingresos que percibieron de todas las fuentes posibles.

Por ejemplo, cuántos fueron los ingresos de los hogares y de dónde provinieron, si del trabajo formal o informal, cómo y cuánto se gastó en los diferentes bienes y servicios, cuántas familias alquilaban o eran propietarias de sus viviendas y cuántos créditos fueron obtenidos.

La decisión de hacer la nueva Encuesta y el procesamiento de toda esa información insume más de 2 años. Luego, al menos hay que ir chequeando los resultados del nuevo IPC durante varios meses para lanzarlo con un año base anual. En total, unos 4 años".

------------

Otras noticias en Urgente24:

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó