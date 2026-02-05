Riesgo País se acomoda por arriba de los 500: Clima externo hostil... "pero lo del INdEC no ayuda"

El indicador del JP Morgan rebotó luego de alcanzar la semana pasada el piso de 484 puntos, el nivel más bajo desde 2018. El retroceso estuvo impulsado por el optimismo inversor a partir de que el Banco Central inició una compra agresiva de reservas, algo que venía siendo muy reclamado por el mercado.

Sin embargo, la curva pegó la vuelta en el marco de volatilidad internacional. Pero tampoco hay que soslayar elementos domésticos que pueden impulsar la desconfianza financiera.

En primer término, el anuncio de la suspensión de la aplicación del nuevo índice de precios del INdEC que además tuvo como componente la renuncia de Marco Lavagna como director del instituto por desavenencias con el Gobierno por la oportunidad del lanzamiento de la nueva medición.

Estaba previsto que el 10/02 se conociera el primer resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajo una metodología actualizada en la que los servicios tendrán mayor incidencia (ponderación) que los bienes, contrariamente a lo que ocurría hasta ahora.

Pero 8 días antes de su publicación, el presidente Javier Milei resolvió suspender la nueva metodología bajo el argumento de que al no haberse concluido el proceso de normalización de los precios -en rigor, de las tarifas- cualquier nueva medición arrojaría un resultado distorsionado.

Por lo tanto, se mantendrá el actual IPC hasta que esa normalización quede concluida, dijeron en el Gobierno.

La movida quedó envuelta en sospechas sobre qué resultados podría arrojar el nuevo IPC (trascendió que podría superar el 3% en enero, lo que desmintió el ministro Luis Caputo) y si esto era indeseable para la Casa Rosada, que hizo de la desinflación su principal política.

Todo condujo a interpretaciones que ahora minan la credibilidad del INdEC, luego de la adulteración de las estadísticas durante el kirchnerismo.

"No ayuda lo del INdEC", opinó el economista Marcelo Elizondo al analizar el panorama financiero. No obstante, adjudicó la volatilidad de la plaza local a una consecuencia de la incertidumbre global, derivada de la "desconfianza" generada respecto a una posible 'burbuja' sobre las empresas de Inteligencia Artificial.

Cabe recordar que hay bonos argentinos que ajustan por inflación. Si se mina la credibilidad del índice, esto tendrá consecuencias en la plaza inversora.

Otro elemento que metió ruido en el mercado doméstico fue la ratificación por parte del ministro de Economía de que la Argentina no emitirá deuda en el mercado internacional cuando por delante queda un importante cronograma de vencimientos.

