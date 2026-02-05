"Cumbres Borrascosas" vuelve al cine y es más tóxica, sexy y salvaje que la novela

Margot Robbie y Jabob Elordi a puro sexo, pasión y destrucción

Lo que hace única a esta versión es que lleva la toxicidad de la relación al terreno físico y visual, algo que en la novela original estaba más implícito que explícito. En el filme hay caricias provocativas, corsets desabrochándose o gestos de deseo extremo, porque el amor entre Cathy y Heathcliff tiene que sentirse en la piel y en los sentidos.

Otra reseña resumió la experiencia como "un romance épico y apasionado con una visión hermosa de Emerald Fennell, cinematografía, diseño de producción y banda sonora impresionantes, con dos actuaciones increíbles de Margot Robbie y Jacob Elordi. Apasionante, emocional y cautivante".

image La película lleva al extremo la toxicidad del vínculo, mostrando la pasión, la obsesión y el erotismo de manera explícita, lo que antes era implícito en la novela.

Además, Fennell incorpora a su película un detalle que explica muchos de las diferencias con la novela: plantea que la historia podría estar ocurriendo dentro de la mente de Catherine, lo cual explicaría la intensidad y los desvíos respecto del libro. Hubo quienes criticaron lo extrema y provocadora de esta versión, así que conviene recordar que en el texto original Heathcliff llega a desenterrar el cadáver de Catherine por obsesión. Brontë ya se había pasado de la raya en su tiempo.

Con un estreno programado en Argentina para el 12 de febrero de 2026, la película ya es tema de conversación en todos lados, y cuenta con dos protagonistas que arrastran fanáticos de proyectos recientes: Robbie con Barbie y Elordi con Frankenstein de Guillermo del Toro.

Todo indica que, más allá de la polémica, esta Cumbres Borrascosas va a marcar la manera en que se puede reinterpretar un clásico, mostrando que los amores oscuros, destructivos y obsesivos pueden fascinar e incomodar a partes iguales.

