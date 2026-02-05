Cumbres Borrascosas vuelve al cine y Margot Robbie se mete de lleno en un romance oscuro que promete prender fuego las pantallas. Jacob Elordi la acompaña en esta versión llena de deseo, obsesión y drama, y aunque ya hubo quejas, las primeras críticas aseguran que esta historia tóxica y salvaje podría ser mucho más intensa de lo que todos esperaban.
MARGOT ROBBIE, UN FUEGO
"Cumbres Borrascosas" vuelve al cine y es más tóxica, sexy y salvaje que la novela
Margot Robbie y Jacob Elordi rompen todo en 'Cumbres Borrascosas': amor tóxico, sexo y drama a full que va a hacer explotar a los puristas y fascinar a todos.
Emerald Fennell se mete con todo: "Cumbres Borrascosas" como nunca la viste
La británica Emerald Fennell dejó claro desde los primeros adelantos de la película que esta Cumbres Borrascosas es una reinterpretación cargada de color, decadencia y sexualidad explícita. La directora, que trabajó con Margot Robbie en Barbie y produjo Hermosa venganza, ya tiene fama de no pasar desapercibida, y esta vez su visión apunta a mostrar la relación entre Catherine y Heathcliff como un vínculo casi animal, intenso y destructivo, más allá de los límites del texto de Emily Brontë.
De entrada, el casting generó críticas automáticas: Jacob Elordi como Heathcliff rompía la representación racial que muchos esperaban (la novela lo describe con piel morena y ojos negros), mientras que Margot Robbie se mete en la piel de Cathy con un magnetismo que los críticos ya destacan.
Variety la definió como "una nueva obra maestra de otro nivel, intoxicante, trascendente, hipnotizante, que captura la esencia del deseo", mientras The Film Maven opinó: "Las chicas fans de Emily Brontë como yo vamos a devorar esta Cumbres Borrascosas. Los cambios que hace Fennell tienen sentido. El caos está ahí. Jacob Elordi y Margot Robbie hacen suyos a los personajes. La parte de licenciatura en literatura inglesa me llena de orgullo".
Fennell, en diálogo con Fandango, resumió que su enfoque no copiar la historia, sino hacer una versión: "El libro significa tanto para mí, y significa tanto, tanto para mucha gente. La cosa para mí es que no podés adaptar un libro tan denso, complicado y difícil como este. No puedo decir que estoy haciendo Cumbres Borrascosas. No es posible. Lo que sí puedo decir es que estoy haciendo una versión".
Margot Robbie y Jabob Elordi a puro sexo, pasión y destrucción
Lo que hace única a esta versión es que lleva la toxicidad de la relación al terreno físico y visual, algo que en la novela original estaba más implícito que explícito. En el filme hay caricias provocativas, corsets desabrochándose o gestos de deseo extremo, porque el amor entre Cathy y Heathcliff tiene que sentirse en la piel y en los sentidos.
Otra reseña resumió la experiencia como "un romance épico y apasionado con una visión hermosa de Emerald Fennell, cinematografía, diseño de producción y banda sonora impresionantes, con dos actuaciones increíbles de Margot Robbie y Jacob Elordi. Apasionante, emocional y cautivante".
Además, Fennell incorpora a su película un detalle que explica muchos de las diferencias con la novela: plantea que la historia podría estar ocurriendo dentro de la mente de Catherine, lo cual explicaría la intensidad y los desvíos respecto del libro. Hubo quienes criticaron lo extrema y provocadora de esta versión, así que conviene recordar que en el texto original Heathcliff llega a desenterrar el cadáver de Catherine por obsesión. Brontë ya se había pasado de la raya en su tiempo.
Con un estreno programado en Argentina para el 12 de febrero de 2026, la película ya es tema de conversación en todos lados, y cuenta con dos protagonistas que arrastran fanáticos de proyectos recientes: Robbie con Barbie y Elordi con Frankenstein de Guillermo del Toro.
Todo indica que, más allá de la polémica, esta Cumbres Borrascosas va a marcar la manera en que se puede reinterpretar un clásico, mostrando que los amores oscuros, destructivos y obsesivos pueden fascinar e incomodar a partes iguales.
--------------------------------------------------------------------
