ARBA prende la alarma fiscal: Los impuestos que te van a perseguir todo 2026

Por su parte, el Inmobiliario Baldío tendrá tres vencimientos, 13 de febrero, 14 de abril y 5 de agosto. Finalmente, el Inmobiliario Complementario se pagará en tres cuotas, con vencimientos previstos para el 17 de junio, 9 de septiembre y 12 de noviembre.

¿Cómo será el pago del Automotor según ARBA e impuestos 2026?

El Impuesto a los Automotores comenzará el 10 de marzo y tendrá una particularidad, se abonará en diez cuotas mensuales. Las fechas fijadas son el 10 de marzo, 9 de abril, 7 de mayo, 9 de junio, 8 de julio, 11 de agosto, 10 de septiembre, 9 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre.

Desde ARBA explicaron que este formato apunta a ordenar el calendario fiscal y facilitar la organización de los contribuyentes, permitiendo distribuir el esfuerzo de pago durante todo el año. Además, quienes estén al día y opten por el pago en cuotas podrán acceder a un descuento del 10% por buen contribuyente.

ARBA pagar patente con Banco Provincia.jpg

ARBA e impuestos online: Cómo pagar sin hacer filas

Otro punto central del anuncio es la digitalización total del proceso. ARBA confirmó que todas las boletas pueden descargarse y pagarse de manera 100% online. Para hacerlo, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial o a la aplicación del organismo, seleccionar el impuesto correspondiente, cargar la partida del inmueble o el dominio del vehículo y descargar la boleta digital con los montos y vencimientos actualizados.

Una vez generada la boleta, se puede elegir entre los distintos medios de pago habilitados. Con este sistema, ARBA busca reducir trámites presenciales y acelerar el cumplimiento de los impuestos, en un año que promete ser largo y exigente para el bolsillo bonaerense.

