La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ya puso sobre la mesa el calendario 2026 de los impuestos patrimoniales y el anuncio no pasó desapercibido. Con fechas definidas y múltiples vencimientos el organismo confirmó cuándo y cómo deberán pagarse el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor durante todo el próximo año.
IMPUESTO INMOBILIARIO Y AUTOMOTOR
ARBA prende la alarma fiscal: Los impuestos que te van a perseguir todo 2026
Desde ARBA explicaron que este formato apunta a facilitar la organización de los contribuyentes, permitiendo distribuir el esfuerzo de pago durante todo el año.
El esquema presentado por ARBA incluye la posibilidad de abonar en cuotas o realizar el pago anual anticipado, una opción que permite acceder a descuentos de hasta el 15%.
¿Cuándo empiezan los vencimientos de ARBA e impuestos en 2026?
El calendario fiscal 2026 se activa en febrero con el Impuesto Inmobiliario Urbano. Según informó ARBA, el primer vencimiento será el del Inmobiliario Edificado, cuya primera cuota o pago anual vencerá el 12 de febrero. Un día después, el 13 de febrero, será el turno del Inmobiliario Baldío. Estas fechas marcan oficialmente el inicio del año impositivo en la provincia.
Desde ARBA remarcaron que quienes elijan el pago anual podrán acceder a beneficios económicos, siempre que se encuentren al día con sus obligaciones.
ARBA e impuestos: todas las fechas del Inmobiliario durante el año
El Impuesto Inmobiliario Edificado contará con cinco vencimientos a lo largo de 2026: 12 de febrero, 14 de abril, 10 de junio, 5 de agosto y 13 de octubre. En el caso del Inmobiliario Rural, el cronograma establece cuatro fechas: 17 de marzo, 10 de junio, 9 de septiembre y 5 de noviembre.
Por su parte, el Inmobiliario Baldío tendrá tres vencimientos, 13 de febrero, 14 de abril y 5 de agosto. Finalmente, el Inmobiliario Complementario se pagará en tres cuotas, con vencimientos previstos para el 17 de junio, 9 de septiembre y 12 de noviembre.
¿Cómo será el pago del Automotor según ARBA e impuestos 2026?
El Impuesto a los Automotores comenzará el 10 de marzo y tendrá una particularidad, se abonará en diez cuotas mensuales. Las fechas fijadas son el 10 de marzo, 9 de abril, 7 de mayo, 9 de junio, 8 de julio, 11 de agosto, 10 de septiembre, 9 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre.
Desde ARBA explicaron que este formato apunta a ordenar el calendario fiscal y facilitar la organización de los contribuyentes, permitiendo distribuir el esfuerzo de pago durante todo el año. Además, quienes estén al día y opten por el pago en cuotas podrán acceder a un descuento del 10% por buen contribuyente.
ARBA e impuestos online: Cómo pagar sin hacer filas
Otro punto central del anuncio es la digitalización total del proceso. ARBA confirmó que todas las boletas pueden descargarse y pagarse de manera 100% online. Para hacerlo, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial o a la aplicación del organismo, seleccionar el impuesto correspondiente, cargar la partida del inmueble o el dominio del vehículo y descargar la boleta digital con los montos y vencimientos actualizados.
Una vez generada la boleta, se puede elegir entre los distintos medios de pago habilitados. Con este sistema, ARBA busca reducir trámites presenciales y acelerar el cumplimiento de los impuestos, en un año que promete ser largo y exigente para el bolsillo bonaerense.
