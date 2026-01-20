ARBA ofrece cuotas eternas y divide a los bonaerenses entre alivio fiscal o trampa

¿Qué propone ARBA para las deudas judiciales y fiscalizaciones?

Uno de los puntos más sensibles del anuncio es la inclusión de deudas que ya están judicializadas o que surgieron de procesos de fiscalización, incluso con allanamientos. ARBA habilitó planes específicos para estos casos, algo que muchos contribuyentes ven como la última oportunidad para evitar embargos o sanciones más severas.

Las condiciones son similares a las de las deudas comunes, aunque con mayor control y seguimiento por parte del organismo recaudador.

¿Qué beneficios se recuperan al adherir a los planes de ARBA?

Desde ARBA explicaron que regularizar la situación fiscal no solo implica pagar lo adeudado. También permite recuperar beneficios clave, como el descuento por pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento mensual.

ARBA.jpg

“Regularizar deudas permite volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen”, señaló Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, al presentar la medida.

ARBA y lo que viene: ¿más previsibilidad o más presión?

El anuncio se completa con el adelanto del calendario impositivo 2026. El Impuesto Inmobiliario vencerá por primera vez en febrero y el Automotor comenzará a pagarse desde marzo, con cuotas mensuales para dar mayor previsibilidad.

