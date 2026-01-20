ARBA volvió a escena, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires lanzó nuevos planes de pago que permitirán regularizar deudas impositivas acumuladas, incluso aquellas que ya se encuentran en instancia judicial. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial bonaerense y comenzará a regir a partir del 2 de febrero.
¿QUÉ IMPUESTOS ABARCAN?
ARBA ofrece cuotas eternas y divide a los bonaerenses entre alivio fiscal o trampa
Desde ARBA explicaron que regularizar la situación fiscal no solo implica pagar lo adeudado y también permite recuperar beneficios clave.
Según el organismo, el objetivo es facilitar que los contribuyentes se pongan al día y, a cambio, puedan volver a acceder a beneficios fiscales que hoy están vedados para quienes arrastran deudas.
¿Desde cuándo rigen los planes de ARBA y a qué deudas alcanzan?
Los nuevos esquemas de ARBA estarán disponibles para obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. El alcance es amplio e incluye impuestos provinciales impagos tanto de personas físicas como jurídicas.
¿Cómo funcionan los planes de pago de ARBA para deudas no judicializadas?
ARBA diseñó un menú de opciones que va desde el pago al contado hasta financiaciones de largo plazo. Quienes puedan cancelar la deuda de una sola vez van a evitar intereses, mientras que el resto podrá optar por planes con anticipos bajos y cuotas escalonadas.
Hay alternativas de hasta tres cuotas sin interés y otras que se extienden por varios años, con tasas mensuales crecientes.
¿Qué propone ARBA para las deudas judiciales y fiscalizaciones?
Uno de los puntos más sensibles del anuncio es la inclusión de deudas que ya están judicializadas o que surgieron de procesos de fiscalización, incluso con allanamientos. ARBA habilitó planes específicos para estos casos, algo que muchos contribuyentes ven como la última oportunidad para evitar embargos o sanciones más severas.
Las condiciones son similares a las de las deudas comunes, aunque con mayor control y seguimiento por parte del organismo recaudador.
¿Qué beneficios se recuperan al adherir a los planes de ARBA?
Desde ARBA explicaron que regularizar la situación fiscal no solo implica pagar lo adeudado. También permite recuperar beneficios clave, como el descuento por pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento mensual.
“Regularizar deudas permite volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen”, señaló Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, al presentar la medida.
ARBA y lo que viene: ¿más previsibilidad o más presión?
El anuncio se completa con el adelanto del calendario impositivo 2026. El Impuesto Inmobiliario vencerá por primera vez en febrero y el Automotor comenzará a pagarse desde marzo, con cuotas mensuales para dar mayor previsibilidad.
Más noticias en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse