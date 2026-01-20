Plazos fijos resucitan con tasas más altas y prometen ganarle a la ansiedad y al dólar

Por otro, el Tesoro evitó volcar liquidez extra, mientras que el BCRA inyectó pesos a través de la compra de reservas. Ese delicado equilibrio empujó a los bancos a mejorar sus ofertas para no perder depósitos, especialmente de pequeños ahorristas que buscan refugio frente a la volatilidad.

¿Conviene invertir en plazos fijos en la actualidad?

El renovado interés es evidente. Para muchos, el plazo fijo vuelve a funcionar como un “mal conocido” frente a opciones más riesgosas. No promete milagros ni rendimientos explosivos, pero ofrece algo que hoy en día es de las pocas cosas realmente valoradas, la previsibilidad.

plazos fijos bancos.jpg

¿Los plazos fijos pueden volver a ser protagonistas en 2026?

Todo indica que, al menos por ahora, sí. Si las tasas siguen ajustándose y el Gobierno mantiene su estrategia de seducir al ahorrista en pesos, los plazos fijos podrían recuperar un rol central en la economía cotidiana.

