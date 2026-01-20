Durante años, los plazos fijos fueron tratados como el pariente aburrido de las finanzas personales. Son considerados por algunos bastante predecibles, conservadores y poco seductores. Sin embargo, algo empezó a cambiar en los últimos días y el instrumento más popular entre los pequeños ahorristas volvió a ocupar el centro de la escena.
Plazos fijos resucitan con tasas más altas y prometen ganarle a la ansiedad y al dólar
Para muchos, los plazos fijos vuelven a funcionar como un “mal conocido” frente a opciones más riesgosas.
Las tasas subieron tras la última licitación del Tesoro y el Gobierno dio señales claras de que quiere hacer más atractivas las inversiones en pesos. Esa decisión impactó de lleno en los plazos fijos, que reaccionaron casi de inmediato con una suba de rendimientos que no pasó desapercibida.
¿Cuánto están pagando hoy los plazos fijos y qué cambió en una semana?
En cuestión de días, los bancos públicos pasaron de ofrecer una tasa nominal anual del 23,5% al 26%, una suba que para el ahorrista común es significativa, porque cada punto cuenta.
En el sector privado, el panorama es más desigual. Algunas entidades grandes optaron por la cautela y mantuvieron sus tasas sin cambios, mientras que otros bancos decidieron salir a competir fuerte por los depósitos, con rendimientos que ya rozan el 27,5% de TNA. La pelea por captar pesos está abierta y los plazos fijos volvieron a ser el campo de batalla.
¿Qué hay detrás de la suba de tasas de los plazos fijos?
Según el economista Fernando Marull, de la consultora FMyA, el fenómeno responde a una combinación de factores que exceden al simple humor del mercado. Por un lado, hay una marcada escasez de pesos circulando, reflejada en el bajo nivel de fondos colocados en pases pasivos del Banco Central.
Por otro, el Tesoro evitó volcar liquidez extra, mientras que el BCRA inyectó pesos a través de la compra de reservas. Ese delicado equilibrio empujó a los bancos a mejorar sus ofertas para no perder depósitos, especialmente de pequeños ahorristas que buscan refugio frente a la volatilidad.
¿Conviene invertir en plazos fijos en la actualidad?
El renovado interés es evidente. Para muchos, el plazo fijo vuelve a funcionar como un “mal conocido” frente a opciones más riesgosas. No promete milagros ni rendimientos explosivos, pero ofrece algo que hoy en día es de las pocas cosas realmente valoradas, la previsibilidad.
¿Los plazos fijos pueden volver a ser protagonistas en 2026?
Todo indica que, al menos por ahora, sí. Si las tasas siguen ajustándose y el Gobierno mantiene su estrategia de seducir al ahorrista en pesos, los plazos fijos podrían recuperar un rol central en la economía cotidiana.
