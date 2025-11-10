Plazos Fijos: Cuáles los bancos que aún ofrecen 35% TNA

El 35% TNA, aunque lejos de los niveles de 2023, sigue siendo una tasa de referencia psicológica que algunos bancos prefieren conservar para diferenciarse del resto.

“Las entidades más chicas o digitales necesitan sostener tasas competitivas para fidelizar clientes y fortalecer su base de depósitos, especialmente cuando los grandes bancos se mueven en bloque”, explican fuentes del sistema financiero.

Mientras tanto, bancos como Bica, CMF, Bancor, Mariva, Reba y Corrientes ofrecen tasas que oscilan entre el 34% y el 34,5%, ubicándose apenas por debajo del máximo, en una zona de competencia intermedia.

El contraste con los bancos tradicionales

Los grandes bancos comerciales —Nación, Santander, Galicia, Provincia, BBVA, Macro o ICBC— mantienen tasas muy por debajo del promedio, en el rango del 24% al 30% anual.

La diferencia responde a una menor necesidad de captar fondos minoristas, dado su acceso a financiamiento institucional y a depósitos del sector público.

Además, las entidades líderes priorizan márgenes financieros estables y no compiten agresivamente por tasa, sobre todo cuando el BCRA interviene para mantener liquidez en pesos y desalentar la dolarización.

Qué significa una TNA del 35% hoy

Con una inflación que ronda el 2,3% mensual y una tasa efectiva mensual de 2,9% para el 35% anual, los rendimientos reales de los plazos fijos se mantienen ligeramente positivos, aunque la ganancia real es muy acotada y depende del índice de precios de cada mes.

En números simples, un depósito de $1.000.000 a 30 días a una TNA de 35% genera una ganancia bruta de alrededor de $28.800, frente a los $24.600 que pagaría un banco tradicional con tasa del 30%.

Esa brecha de $4.000 por mes puede resultar significativa para los ahorristas minoristas que mantienen estrategias conservadoras.

La pulseada entre liquidez y confianza

La decisión de mantener tasas más altas tiene un costo para los bancos chicos: eleva el costo del dinero y achica los márgenes de rentabilidad. Sin embargo, en un contexto de inflación controlada y expectativas estables, el objetivo pasa más por ganar participación de mercado que por sostener spreads financieros amplios.

Por su parte, las billeteras digitales —como Naranja X, Personal Pay o Mercado Pago— continúan ofreciendo rendimientos efectivos entre 30% y 33% anual, con la ventaja de permitir retiros instantáneos. La diferencia con los plazos fijos es mínima, pero la percepción de liquidez inmediata marca la preferencia de los usuarios.

Con el dólar estable, tasas en mínimos y un nivel de inflación que tiende a converger al 2% mensual, el rendimiento real de los plazos fijos seguirá en terreno negativo, pero más previsible.

Si el Banco Central mantiene la actual política monetaria, es probable que el 35% se consolide como el nuevo techo informal del sistema, salvo que surjan presiones cambiarias que obliguen a un ajuste de tasas.

