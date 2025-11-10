El recorte de tasas dispuesto por el Banco Central (BCRA) marcó un antes y un después en el mercado de pesos. Con la TNA de referencia estabilizada en torno al 30% y una inflación mensual que se ubica apenas por encima del 2%, la mayoría de los bancos tradicionales optó por ajustar los rendimientos de sus plazos fijos a la baja.
TASAS AÚN POSITIVAS
Plazos Fijos: Cuáles los bancos que aún ofrecen 35% TNA
Sin embargo, algunos jugadores todavía mantienen viva la barrera del 35% TNA, apuntando a captar liquidez minorista en un contexto de fuerte competencia por los depósitos.
Los bancos que sostienen la tasa más alta
De acuerdo con las últimas publicaciones del sistema financiero, solo cuatro entidades ofrecen actualmente el 35% TNA en plazos fijos tradicionales:
- Banco del Sol S.A.
- Banco Meridian S.A.
- Banco VOII S.A.
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.
Estas entidades se destacan por mantener una tasa superior al promedio del sistema, que hoy se mueve entre el 28% y el 30% anual. En algunos casos, incluso ofrecen la misma rentabilidad para clientes y no clientes, con la posibilidad de constituir el depósito de manera 100% online.
Qué buscan las entidades que pagan más
En el segmento de bancos digitales y regionales, la estrategia es clara: retener fondeo y ganar visibilidad en un mercado donde los depósitos a plazo volvieron a perder atractivo frente a instrumentos ajustados por CER o inversiones en billeteras virtuales.
El 35% TNA, aunque lejos de los niveles de 2023, sigue siendo una tasa de referencia psicológica que algunos bancos prefieren conservar para diferenciarse del resto.
“Las entidades más chicas o digitales necesitan sostener tasas competitivas para fidelizar clientes y fortalecer su base de depósitos, especialmente cuando los grandes bancos se mueven en bloque”, explican fuentes del sistema financiero.
Mientras tanto, bancos como Bica, CMF, Bancor, Mariva, Reba y Corrientes ofrecen tasas que oscilan entre el 34% y el 34,5%, ubicándose apenas por debajo del máximo, en una zona de competencia intermedia.
El contraste con los bancos tradicionales
Los grandes bancos comerciales —Nación, Santander, Galicia, Provincia, BBVA, Macro o ICBC— mantienen tasas muy por debajo del promedio, en el rango del 24% al 30% anual.
Además, las entidades líderes priorizan márgenes financieros estables y no compiten agresivamente por tasa, sobre todo cuando el BCRA interviene para mantener liquidez en pesos y desalentar la dolarización.
Qué significa una TNA del 35% hoy
Con una inflación que ronda el 2,3% mensual y una tasa efectiva mensual de 2,9% para el 35% anual, los rendimientos reales de los plazos fijos se mantienen ligeramente positivos, aunque la ganancia real es muy acotada y depende del índice de precios de cada mes.
En números simples, un depósito de $1.000.000 a 30 días a una TNA de 35% genera una ganancia bruta de alrededor de $28.800, frente a los $24.600 que pagaría un banco tradicional con tasa del 30%.
La pulseada entre liquidez y confianza
La decisión de mantener tasas más altas tiene un costo para los bancos chicos: eleva el costo del dinero y achica los márgenes de rentabilidad. Sin embargo, en un contexto de inflación controlada y expectativas estables, el objetivo pasa más por ganar participación de mercado que por sostener spreads financieros amplios.
Por su parte, las billeteras digitales —como Naranja X, Personal Pay o Mercado Pago— continúan ofreciendo rendimientos efectivos entre 30% y 33% anual, con la ventaja de permitir retiros instantáneos. La diferencia con los plazos fijos es mínima, pero la percepción de liquidez inmediata marca la preferencia de los usuarios.
Con el dólar estable, tasas en mínimos y un nivel de inflación que tiende a converger al 2% mensual, el rendimiento real de los plazos fijos seguirá en terreno negativo, pero más previsible.
Si el Banco Central mantiene la actual política monetaria, es probable que el 35% se consolide como el nuevo techo informal del sistema, salvo que surjan presiones cambiarias que obliguen a un ajuste de tasas.
