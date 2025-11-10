Rodrigo de Loredo insiste: Gobernador en 2027 y Javier Milei es la moda en Córdoba

Rodrigo de Loredo 4P.jpg Rodrigo de Loredo anticipa candidatura en 2027.

Rodrigo de Loredo y la moda de ser libertario

La postulación de De Loredo, por ahora de “bandera blanca”, se inserta en lo que se anticipa como una gran interna opositora en Córdoba. Con Javier Milei como figura de deseo por parte de todo el arco opositor cordobés, la disputa por el apoyo presidencial podría ser el factor disruptivo en la conformación (o no) de una gran alianza que intente remover a la administración peronista que lleva más de 25 años en el poder.

En ese sentido, la aspiración de De Loredo tendría varios competidores de peso. Entre ellos, nada menos que Gabriel Bornoroni y Luis Juez, este último socio político del radical en el último tiempo.

Para el libertario Bornoroni, el control del sello presidencial en Córdoba es una realidad. Fue él quien aseguró la estrategia para la victoria legislativa de octubre y quien evidenció que “los nombres no importan” en la medida que esté la figura de Milei por detrás del candidato.

Si bien Bornoroni no aseguró sus intenciones de ser candidato a gobernador, el diputado estaría en condiciones políticas de avanzar en ese sentido. Con el apoyo directo de Karina Milei y Martín Menem, el curso “natural” de la política lo podría depositar en ese escenario futuro.

En lo que respecta a Luis Juez, su camino no estaría tan allanado. De mayor llegada directa a Milei que De Loredo, el senador todavía debe cursar dos años más en el Congreso, aunque en este caso sus intenciones si fueron claras: hará un cuarto intento para gobernar la provincia.

No sería la primera vez que De Loredo y Juez colisionan en sus intenciones políticas, a pesar de su amistad declarada. En condiciones similares llegaron al 2023, donde el senador se quedó con la candidatura a la gobernación, mientras que el radical intentó quedarse con la intendencia de Córdoba capital, ambos sin éxito.

De esa manera, el diputado saliente por la UCR tendría mucho trabajo por delante para generar el escenario propicio a nivel político que pueda brindarle una plataforma sólida a su candidatura. Una condición que, de no concretarse, lo dejará como parte de la fractura que posiblemente sea favorable a una reelección de Llaryora.

Gabriel Bornoroni 5P Javier Milei y Gabriel Bornoroni.

Sigue siendo radical

Además de la competencia de nombres, De Loredo debería sortear la inercia de su propio espacio. A nivel interno, la UCR de Córdoba sufrió uno de sus peores años en la historia con la candidatura de Ramón Mestre, quien terminó en un histórico sexto lugar siendo la peor marca desde la inauguración de la sede cordobesa del partido centenario.

Si bien De Loredo contaría con la fuerza necesaria para dominar esa interna, que terminó en la Justicia a mediados de este año, la necesidad de reordenar ese frente sería primordial. Sobre todo teniendo en cuenta que su chances de acceder al Centro Cívico dependerían de una alianza, la misma que no pudo concretar este año a pesar de largas conversaciones con Karina Milei.

