Ramón Mestre divide a la UCR con Milei como tensor

Los radicales impulsan a Ramón Mestre al frente de la FAM Ramón Mestre, ex intendente de Córdoba.

Ramón Mestre, nuevamente

No sería la primera vez que Ramón Mestre se encargaría de marcar diferencias internas. Si bien en este caso no son insalvables, en otras ocasiones el ex intendente llevó al extremo las distancias con sus correligionarios.