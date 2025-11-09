Donald Trump fue invitado por Javier Milei a visitar nuevamente Argentina

Por entonces, el mandatario estadounidense (en su primer mandato) se hospedó en un hotel 5 estrellas de Avenida Alvear.

La influencia de los republicanos en la pasada elección parlamentaria de Argentina no tuvo precedentes en los últimos 80 años.

¿Se referirán Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, en marzo del año próximo a la necesidad de aprobar reformas en el Congreso Nacional?