Ambos mandatarios estuvieron en días distintos en un evento conservador y no se cruzaron pero Milei se encargó de elogiar a Donald Trump, cuestionó el triunfo demócrata en Nueva York y hasta bailó con música de Village People.
¿VIENE EN MARZO?
Donald Trump fue invitado por Javier Milei a visitar nuevamente Argentina
La Casa Rosada intentó de manera infructuosa la foto con Donald Trump en Miami y Nueva York. Ahora, van por la revancha en Argentina.
En TN (¿Y mañana qué?) arriesgaron la posibilidad de que el titular de la Casa Blanca visite en 2026 Buenos Aires.
En marzo del año próximo se desarrollará una conferencia CPAC en Argentina y esa podría ser la ocasión propicia para el posible desembarco.
Seguridad extrema
Las áreas de seguridad de ambos países habrían empezado los primeros contactos ya que el desplazamiento de Trump (como se vio a nivel local en la reunión del G20 en 2018) implicar el desplazamiento del Air Force One (avión oficial) y el rodado llamado “la bestia” para desplazarse dentro de la Capital Federal.
Por entonces, el mandatario estadounidense (en su primer mandato) se hospedó en un hotel 5 estrellas de Avenida Alvear.
La influencia de los republicanos en la pasada elección parlamentaria de Argentina no tuvo precedentes en los últimos 80 años.