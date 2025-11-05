Gabriel Bornoroni empoderado y con pasaje al 2027 de la mano de Karina Milei

En ese sentido, Bornoroni ha evitado admitir en público lo que por lo bajo se comenta: dentro de su proyecto personal estaría una candidatura a la gobernación. Algo que no suena descabellado teniendo en cuenta el nivel de apoyo que el Gobierno nacional renovó en Córdoba, salvando la constante diferencia presente entre las elecciones ejecutivas y legislativas.

Sin embargo, varios pretendientes del sello de Milei ya se han adelantado acechando esa posibilidad. Ejemplos de ello han sido dirigentes como Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes admitieron públicamente que correrán por la gobernación en 2027 e, incluso, lo harán buscando la venia del presidente.

El propio Juez advirtió en declaraciones recientes que “los tiempos, de ahora en más, se aceleran”.

Gabriel Bornoroni 5P Gabriel Bornoroni y Javier Milei.

Diferencia entre socios y puros

Precisamente, el ex intendente de Córdoba es uno de los competidores que deberá discutir con Bornoroni en caso de querer acceder a su cuarta candidatura en favor del oficialismo nacional. De hecho, su espacio conocido como Frente Cívico colaboró con la campaña electoral de Roca en un trabajo “desinteresado” según el senador.

Por su parte, De Loredo quedó fuera del Congreso y con mucho tiempo para construir a nivel político. El radical quedó en condiciones de absorber toda la estructura de la UCR cordobesa, que de la mano de Ramón Mestre obtuvo la peor elección de la historia en Córdoba.

Tanto en Juez como en De Loredo, Bornoroni puede ver potenciales colaboradores. En ese sentido, sus nombres suenan fuerte para ocupar vacantes ejecutivas de cara a la segunda mitad y como parte de la apertura que la Casa Rosada pretende hacer con aliados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1985794278937821223&partner=&hide_thread=false Junto a @KarinaMileiOk y @MenemMartin tuvimos una primera reunión con los diputados electos que se sumarán al bloque en diciembre.



Ya empezamos a trabajar en la agenda legislativa que viene. Vamos a sancionar las reformas que necesita el país.#LaLibertadAvanza pic.twitter.com/LVMA1OZSkH — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 4, 2025

Sin embargo, eso no quita que sean competidores naturales a nivel local. Algo que complicaría la estrategia de “purismo” que Bornoroni eligió con atino para las pasadas elecciones.

Rumbo al 2027 también habrá otros condicionamientos que Bornoroni deberá superar en caso de querer acceder a una candidatura. Entre esos, la relación que la Casa Rosada mantenga con el Centro Cívico, desde donde se monitorea con atención la conformación de un gran frente opositor que busque entorpecer la renovación de Martín Llaryora.

Esto último no dejará de ser factor de charla entre funcionarios nacionales y provinciales, algo que ya ocurrió en el pasado con Juntos por el Cambio.

