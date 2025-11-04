Garrahan: Milei no asume "derrota política", pero aumentó 60% salarios

De todas maneras, más allá de celebrar lo conseguido, el secretario general de ATE Garrahan apuntó contra la reforma laboral y sostuvo que los problemas van a continuar porque "siguen los descuentos a compañeras y compañeros y hay persecución con sumarios".

"Este gigante triunfo no oculta las barbaridades que hizo y sigue haciendo la patronal del Garrahan. Reclamamos la anulación de los salvajes descuentos por ejercer el derecho a huelga y exigimos la anulación de las causas contra de Pirozzo contra ATE y APyT, que buscan criminalizar la protesta. Nos preparamos para la lucha por las condiciones de trabajo, que están mal y buscan empeorar reforma laboral mediante", apuntaron trabajadores en un comunicado oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlanLongy/status/1985737300060618885&partner=&hide_thread=false Ate celebra el aumento salarial https://t.co/rjT79mbWJ0 pic.twitter.com/W16V0XbZHq — Alan Longy (@AlanLongy) November 4, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Solanopo/status/1985749288128037008&partner=&hide_thread=false LUCHAR SIRVE. TRIUNFAZO DEL GARRAHAN



Los trabajadores del Hospital Garrahan lograron un 61% de aumento al básico.

Después de meses de paros, movilizaciones y asambleas, el gobierno tuvo que empezar a aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica.

Mientras la CGT firma paritarias al… pic.twitter.com/mdhM7jApwB — Gabriel Solano (@Solanopo) November 4, 2025

--------

Otras noticias en Urgente24:

Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione

Luis Majul al ataque: LN+ paga fortunas para ser el canal del nuevo orden liberal

Daniel Scioli se 'atornilla', pero circulan versiones

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista