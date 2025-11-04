Crown Point: Deuda récord, EBITDA en rojo y alerta una de FIX

Capitalización urgente

La calificadora espera que los accionistas realicen una inyección de capital no menor a US$ 15 millones para mejorar la estructura financiera y limitar un mayor apalancamiento.

Este aporte resulta clave para sostener el plan de inversiones comprometido, estimado en US$ 104 millones hasta 2031, de los cuales US$ 43 millones deben ejecutarse antes de 2026.

La empresa registró EBITDA negativo tanto en 2024 como en el primer semestre de 2025, y FIX proyecta que los flujos de fondos libres (FFL) seguirán en terreno negativo durante los próximos dos años. Esta situación limita la posibilidad de financiar internamente el crecimiento y obliga a depender del respaldo accionario.

Apuesta por el crecimiento inorgánico

Crown Point firmó acuerdos con Tecpetrol, YPF y Pampa Energía para adquirir los derechos sobre las áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, en Chubut.

La operación implicaría un desembolso cercano a US$ 60 millones y, de concretarse, permitiría duplicar la producción e ingresos a partir de 2026.

Actualmente, la compañía produce 4,5 mil barriles equivalentes por día (Mboe/d) y espera alcanzar cerca de 5 Mboe/d en 2026, según estimaciones de FIX. Con las nuevas áreas, la producción podría crecer en 5,5 Mboe/d adicionales, principalmente de petróleo crudo ligero y gas natural.

El salto productivo permitiría mejorar los márgenes y la rentabilidad, aunque dependerá de la capacidad de inversión y de la evolución del precio del crudo. FIX advierte que la operación sigue sujeta a condiciones regulatorias y de financiamiento, lo que agrega incertidumbre a la proyección.

Deterioro operativo

La calificadora remarcó que la petrolera “aún no logró monetizar las inversiones pasadas” y enfrenta costos crecientes en dólares, junto con un escenario de precios internacionales más bajos que el de 2024. Esto golpea la rentabilidad y reduce los márgenes operativos, que pasaron de 30% en 2021 a -13% en 2025.

El EBITDA negativo de US$ 8 millones y la relación EBITDA/intereses de apenas -1,08 veces reflejan la debilidad de su capacidad para afrontar pagos financieros sin recurrir a asistencia externa.

FIX considera que la empresa mantiene flexibilidad relativa gracias a que una parte significativa de la deuda está en manos de empresas vinculadas, lo que reduce el riesgo de refinanciación inmediata, aunque no elimina la necesidad de liquidez.

Estructura de deuda y características de las ON

La compañía mantiene tres obligaciones negociables vigentes:

ON Clase V: por US$ 7,18 millones , tasa del 8% anual , vence en febrero de 2026 , sin garantía.

por , tasa del , vence en , sin garantía. ON Clase VI: por US$ 22 millones , tasa del 9,5% , garantizada por prenda de créditos , con vencimiento en octubre de 2027 .

por , tasa del , garantizada por , con vencimiento en . ON Clase VII: por US$ 25 millones, dólar linked a tasa fija del 13% anual, con vencimiento en julio de 2027.

La Clase VI, al contar con garantía sobre flujos futuros de las áreas Piedra Clavada y Koluel Kaike, recibió una nota dos escalones superior (A-(arg)) al rating del emisor. Las demás series mantienen calificación BBB(arg), todas bajo alerta negativa.

Crown Point Energía S.A. (1)

