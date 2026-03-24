Sergio Massa y un conjunto de referentes y simpatizantes del Frente Renovador participaron de la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, en una jornada muy politizada, de masiva concurrencia y predominantemente joven.
FRENTE RENOVADOR POR LAS SUYAS
Prueba importante para Sergio Massa: Fue a la Plaza sin La Cámpora ni Axel Kicillof
24/03 importante para el Frente Renovador y Sergio Massa en los eventos venideros: Ira a la Marcha por las propias, sin La Cámpora ni el PJ ni Axel Kicillof.
La agencia Noticias Argentinas destacó que Massa y el FR tuvieron una presencia diferenciada del resto de los sectores del peronismo, particularmente de La Cámpora y del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quienes también formaron parte de la movilización pero en columnas separadas.
La convocatoria fue bajo la consigna histórica de “Memoria, Verdad y Justicia”, en una fecha que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
La presencia de Massa con el FR reflejó la reconfiguración interna de la fuerza partidaria y marcó distancia de otros sectores tales como el kirchnerismo.
La movilización culminó en Plaza de Mayo con el acto central de los organismos de derechos humanos, en una de las manifestaciones más significativas del calendario político y social argentino.
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