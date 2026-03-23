Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026

El nuevo rol de la oficina en la retención de empleados

El cambio en la lógica laboral es uno de los motores principales. Según el relevamiento, el 65% de los trabajadores prioriza el equilibrio entre vida personal y laboral por sobre el salario.

Esto obliga a las empresas a replantear el rol de la oficina, que ya no es un espacio obligatorio, sino una herramienta para atraer y retener el talento.

El entorno físico empieza a pesar más de lo que muchas compañías todavía reconocen. Algunos estudios citados por JLL muestran que ciertas mejoras en condiciones como la iluminación, la acústica o la calidad del aire pueden elevar la productividad entre 5% y 15%, e incluso más en tareas complejas.

image El 65% de los trabajadores prioriza el equilibrio vida-trabajo, lo que redefine el rol de la oficina. Fuente: Gensler.

Este punto se conecta con otro tema que Urgente24 viene siguiendo de cerca: la creciente dificultad para retener perfiles profesionales frente a ofertas internacionales más competitivas. En ese marco, la pregunta cambia de eje: no se trata de si la gente va a la oficina, se trata de qué ofrece la oficina para que valga la pena ir.

Costos operativos en alza: el factor que acelera los cambios

Como sabemos, el salto tecnológico en el mercado corporativo es contundente. La adopción de inteligencia artificial pasó del 5% en 2023 al 92% en 2025, reflejo de la urgencia de optimizar los recursos.

Así, la gestión de instalaciones (o "facility management") dejó de ser apenas una función operativa para formar parte de la estrategia. El mantenimiento predictivo, por ejemplo, puede reducir hasta 40% los costos correctivos, mientras que los sistemas de eficiencia energética generan ahorros de entre 20% y 30%.

En este sentido, Facundo Gago, director de soluciones de JLL para Argentina, Chile y Puerto Rico, plantea sin rodeos que "La gestión inmobiliaria hoy debe integrar datos, eficiencia energética y tecnología como parte de una estrategia corporativa más amplia".

image La inteligencia artificial permite reducir hasta 40% los costos de mantenimiento en edificios corporativos. Fuente: Siemens.

En paralelo, el 84% de los líderes del sector señala el aumento de costos operativos como principal preocupación, algo especialmente sensible en un país con una inflación persistente. La conclusión: el facility management pasó a ser una inversión, con retornos que pueden alcanzar ratios de 3:1 a 5:1 en pocos años.

Eficiencia energética: el ahorro que redefine las oficinas

La sostenibilidad también cambió de lugar en la agenda, puesto que ahora se volvió una variable económica concreta más que solo una cuestión de imagen.

El informe indica que el 62% de las organizaciones prioriza el desempeño energético, mientras que el 59% reporta ahorros tras implementar mejoras en infraestructura.

Esto incluye automatización de sistemas y monitoreo en tiempo real, y el uso de herramientas como gemelos digitales, que permiten simular escenarios antes de ejecutar inversiones.

image El 59% de las empresas reporta ahorros tras mejorar la eficiencia energética de sus oficinas. Fuente: TN Ward.

Además, hay un impacto indirecto que empieza a ganar importancia: la sostenibilidad mejora la marca empleadora y ayuda a captar talento, algo cada vez más relevante en los mercados más competitivos.

En definitiva, el mercado de oficinas en 2026 se empieza a redefinir por una combinación de factores: costos, tecnología, talento y eficiencia. Y hay una idea que atraviesa todo el escenario: no adaptarse ya no es una opción barata, es la más cara de todas.

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