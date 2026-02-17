El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger volvió a quedar rodeado de polémica, tras el escándalo por la contratación directa (y millonaria) de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) que dirige su esposa por parte de Cancillería: ahora se conoció el alquiler de oficinas (y cocheras) para su cartera por $720 millones por un año en plena city porteña.
¿Y EL 'ALQUILER CERO'?
Otra de Federico Sturzenegger: Alquiló 4 pisos para oficinas por $720 millones
Federico Sturzenegger otra vez rodeado de polémica por alquilar 4 pisos para oficinas (con 24 cocheras) por un año, mientras Milei impulsa el “alquiler cero".
Esta decisión de Sturzenegger choca de frente con la bandera del gobierno de Javier Milei de “Alquiler Cero” para mostrar recortes. De hecho, la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, difundió oficialmente que el plan eliminó alquileres y cocheras en distintas sedes, en línea con el objetivo de reducir gastos de locación.
Según reveló la agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanzó con la contratación del alquiler de oficinas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte) por $720 millones para un período de 12 meses, con un canon de $60 millones mensuales por los pisos 3°, 4°, 5° y 6°, más 24 cocheras en el mismo edificio.
La contratación se tramitó como contratación directa por adjudicación simple y, de acuerdo a la documentación del expediente, se presentó una sola oferta, correspondiente a la firma OTOBA S.A., que terminó recomendada para la adjudicación por ser “admisible y económicamente conveniente”.
La orden de compra fue firmada por el ministro Federico Sturzenegger el día 30/11/2025. El precio mensual fijado para cada piso es de $15 millones.
El Tribunal de Tasación de la Nación fue el que determinó el canon locativo mensual total de $60 millones para los cuatro pisos (con seis cocheras por piso), que funcionarán como sede operativa del ministerio.
Además, habrá que sumar las expensas, lo que implica que el costo real para el Estado puede superar el valor del canon publicado, porque expensas y servicios corren por afuera del alquiler.
El contrato prevé que las expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo de la locataria (el Estado) y que las extraordinarias corresponden a la locadora.
Esta decisión de Federico Sturzenegger probablemente genere mucho ruido político, sobre todo tras el caso mencionado al comienzo de la nota -por el que ya fue denunciado penalmente- en el que la ACCI, que dirige su esposa María Josefina Roulliet, fue contratada mediante una "Adjudicación Simple por Especialidad" por el ministerio de Relaciones Exteriores, lo que podría representar posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265).
Además, el funcionario también estuvo en el centro de la polémica por la reforma laboral y el tema de la reducción de salario por enfermedad, que tanto defendió y luego Patricia Bullrich tuvo que salir a aclarar que modificarían dicho artículo.
