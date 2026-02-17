Otra de Federico Sturzenegger: Alquiló 4 pisos para oficinas por $720 millones

El Tribunal de Tasación de la Nación fue el que determinó el canon locativo mensual total de $60 millones para los cuatro pisos (con seis cocheras por piso), que funcionarán como sede operativa del ministerio.

Además, habrá que sumar las expensas, lo que implica que el costo real para el Estado puede superar el valor del canon publicado, porque expensas y servicios corren por afuera del alquiler.

El contrato prevé que las expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo de la locataria (el Estado) y que las extraordinarias corresponden a la locadora.

Esta decisión de Federico Sturzenegger probablemente genere mucho ruido político, sobre todo tras el caso mencionado al comienzo de la nota -por el que ya fue denunciado penalmente- en el que la ACCI, que dirige su esposa María Josefina Roulliet, fue contratada mediante una "Adjudicación Simple por Especialidad" por el ministerio de Relaciones Exteriores, lo que podría representar posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265).

Además, el funcionario también estuvo en el centro de la polémica por la reforma laboral y el tema de la reducción de salario por enfermedad, que tanto defendió y luego Patricia Bullrich tuvo que salir a aclarar que modificarían dicho artículo.

