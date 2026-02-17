Champions League: Benfica 0-1 Real Madrid, el partido del morbo

Dicen que en el fútbol no existe la revancha, bueno este caso es la excepción, ya que Real Madrid tendrá la chance de vengarse de Benfica de la derrota en la 8º fecha de la Champions League , la cual lo mandó a jugar esta etapa y no le permitió llegar a los 8vos de final. Por si fuera poco, el triunfo de los lusos llegó a los 98 minutos de juego con un gol del arquero. Hoy arrancan la serie de 16vos de final

Benfica y Real Madrid arrancan la serie de 16vos de final luego del antecedente de la 8va fecha de la Champions League , el cual ya comentamos. El primer partido se jugará en el Estadio Da Luz en Lisboa y dará comienzo a las 17hs de Argentina. En nuestro país se podrá ver por ESPN o Disney +.

José Mourinho amargó al Real Madrid gracias a su arquero Trubin en Champions League, y quiere volver a hacerlo.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé y Vinícius Junior.

El dato de color será que el entrenador de Benfica es nada más y nada menos que José Mourinho, el viejo zorro que ya complicó al Real Madrid en la fase de liga y ahora quiere dejarlo afuera. Veremos si le queda alguna maña para eliminarlo.

image Galatasaray goleó en el primer turno a Juventus por 5 a 2 por los 16vos de final de la Champions League.

El resto de los partidos Champions League del martes

Dentro de los partidos del martes se destaca el “clásico” francés que jugarán Mónaco y PSG, con el primer partido en el principado y la vuelta en Paris. Además el Borussia Dortmund será local ante Atalanta en lo que será otro de los partidos de 16vos de final.

En el primer turno se enfrentaron en Turquía, Galatasaray y Juventus, el conjunto turco le propinó una goleada a los italianos por 5 a 2 en un partidazo, liquidando casi la serie y dando la sorpresa.

Embed

Live Blog Post Otra vez Vinicius hace de las suyas y el partido esta detenido

Live Blog Post Ya se juega el segundo tiempo, Benfica 0-0 Real Madrid

Live Blog Post Otros resultados: Empató PSG, Dortmund amplía la diferencia Al término del primer tiempo el PSG está empatando 2-2 con Mónaco como visitante luego de ir 2-0 abajo. En el otro encuentro se juegan los últimos minutos del primer tiempo y el Borussia Dortmund le gana ahora 2 a 0 a Atalanta.

Live Blog Post Final del primer tiempo, Benfica y Real Madrid empatan sin goles En un partido no muy atractivo y que tuvo sus mayores emociones al final del primer tiempo, Benfica y Real Madrid empatan 0 a 0. Los dos llegaron pero las mas claras estuvieron en los pies de Mbappé y Güler, pero las manos de Trubin le ahogaron los gritos. Todo empatado.

Live Blog Post Trubin le ahoga el grito a Mbappé El Real Madrid tuvo el primero en los pies de Kylian Mbappé que ingresó con pelota dominada por derecha, quedó mano a mano con el arquero y este le detuvo el tiro. Unos segundos después Trubin le tapó un gran tiro al turco Güler.

Live Blog Post Otros resultados: Descuenta el PSG, sigue ganando el Dortmund En los otros dos encuentros la novedad es que el PSG ahora pierde 2-1 con el Mónaco y consiguió descontar. Por otro lado Dortmund sigue ganándole por 1 a 0 a Atalanta en el partido que se juega en Alemania. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023858218821124311&partner=&hide_thread=false GOL DE DOUÉ EN LA PRIMERA QUE TOCÓ: ahora el PSG cae 1-2 con Monaco en un partidazo de locos en la #CHAMPIOSNxESPN.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mqMg7hn9KQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026 VER +

Live Blog Post Partido trabado con defensas muy cerradas El partido sigue siendo parejo pero ahora es menos intenso. Los dos se cierran bien abajo y cuando atacan les cuesta quebrar la defensa rival. Se juegan 35 minutos y no ha habido jugadas demasiado peligrosas.

Live Blog Post Otros resultados: Mónaco y Dortmund se ponen al frente En los otros dos partidos ya hay marcador abierto. Mónaco da el batacazo ya le gana al último campeón, PSG, por 2 a 0 sobre 19 minutos, mientras que Borussia Dortmund derrota 1 a 0 a Atalanta sobre 4 minutos. Este partido estuvo retrasado 15 minutos debido a que el local llegó tarde al estadio por el tránsito. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023855126939660627&partner=&hide_thread=false BORUSSIA DORTMUND SALIÓ CON TODO: a los 2' del primer tiempo, Guirassy marcó el 1-0 ante Atalanta en la ida de los Playoffs de la #CHAMPIONSxESPN.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7Eoq26Edrs — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026 VER +

Live Blog Post Partido parejo sobre el primer cuarto de hora Si bien el Real Madrid tiene mas la pelota lo cierto es que el partido es parejo sobre los primeros 15 minutos de juego. El Benfica quiere ganar de local y Real Madrid no se quiere dormir y que le pase lo del partido pasado.

Live Blog Post Ya juegan Benfica y Real Madrid

Live Blog Post Ya estan los equipos en la cancha Benfica y Real Madrid ingresaron al terreno de juego y ya se siente el himno de la Champions League, comienza la serie de 16vos de final más esperada de esta edición. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023849711849894392&partner=&hide_thread=false ¡UFFF HERMOSO AMBIENTE! Así se vive la previa de Benfica vs. Real Madrid en el Estadio da Luz.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eUTnxOgb1r — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026 VER +

Live Blog Post El resto de los partidos del martes Además del que ya jugaron Galatasaray y Juventus y el qeu está por comenzar entre Benfica y Real Madrid, hay otros dos partidos de 16vos de final de Champions League. Por un lado Borussia Dortmund recibe a Atalanta en Alemania, y por el otro el "clásico" frances entre Mónaco y PSG, el primer partido será en el principado. VER +