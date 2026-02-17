Dicen que en el fútbol no existe la revancha, bueno este caso es la excepción, ya que Real Madrid tendrá la chance de vengarse de Benfica de la derrota en la 8º fecha de la Champions League, la cual lo mandó a jugar esta etapa y no le permitió llegar a los 8vos de final. Por si fuera poco, el triunfo de los lusos llegó a los 98 minutos de juego con un gol del arquero. Hoy arrancan la serie de 16vos de final
Champions League: Benfica 0-1 Real Madrid, el partido del morbo
Benfica y Real Madrid se vuelven a ver las caras luego de la 8º e infartante fecha de Champions League, esta vez por los 16vos.
EN VIVO
-
18:15
Otra vez Vinicius hace de las suyas y el partido esta detenido
-
18:09
Goooooool de Vinicius, Benfica 0-1 Real Madrid
-
18:07
Ya se juega el segundo tiempo, Benfica 0-0 Real Madrid
-
17:56
Otros resultados: Empató PSG, Dortmund amplía la diferencia
-
17:49
Final del primer tiempo, Benfica y Real Madrid empatan sin goles
-
17:44
Trubin le ahoga el grito a Mbappé
-
17:40
Otros resultados: Descuenta el PSG, sigue ganando el Dortmund
-
17:34
Partido trabado con defensas muy cerradas
-
17:18
Otros resultados: Mónaco y Dortmund se ponen al frente
-
17:13
Partido parejo sobre el primer cuarto de hora
-
17:01
Ya juegan Benfica y Real Madrid
-
16:59
Ya estan los equipos en la cancha
-
16:56
El resto de los partidos del martes
-
16:47
Galatasaray goleó a Juventus en el primer turno
Champions League: La previa de Benfica-Real Madrid
Benfica y Real Madrid arrancan la serie de 16vos de final luego del antecedente de la 8va fecha de la Champions League, el cual ya comentamos. El primer partido se jugará en el Estadio Da Luz en Lisboa y dará comienzo a las 17hs de Argentina. En nuestro país se podrá ver por ESPN o Disney +.
Las probables formaciones son las siguientes:
Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedi, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé y Vinícius Junior.
El dato de color será que el entrenador de Benfica es nada más y nada menos que José Mourinho, el viejo zorro que ya complicó al Real Madrid en la fase de liga y ahora quiere dejarlo afuera. Veremos si le queda alguna maña para eliminarlo.
El resto de los partidos Champions League del martes
Dentro de los partidos del martes se destaca el “clásico” francés que jugarán Mónaco y PSG, con el primer partido en el principado y la vuelta en Paris. Además el Borussia Dortmund será local ante Atalanta en lo que será otro de los partidos de 16vos de final.
En el primer turno se enfrentaron en Turquía, Galatasaray y Juventus, el conjunto turco le propinó una goleada a los italianos por 5 a 2 en un partidazo, liquidando casi la serie y dando la sorpresa.
