Champions League: Juventus 4-4 Dortmund, Madrid 2-1 Marsella, Benfica 2-3 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal

Comenzó una nueva Champions League y esta primera jornada nos dio 6 partidos increíbles repletos de goles y de resultados cambiantes y sorprendente s. El partido de la fecha fue el 4 a 4 de Juventus y Dortmund, los 8 goles fueron en el complemento. Además Qarabag dio el batacazo en Portugal y derrotó 3 a 2 a Benfica, Madrid sufrió pero ganó 2 a 1 sobre Benfica y Tottenham le venció 1 a 0 a Villarreal.
Todos los finales
Juventus 4-4 Borussia Dortmund
Real Madrid 2-1 Marsella
Benfica 2-3 Qarabag
Tottenham 1-0 Villarreal
