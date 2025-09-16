Champions League: Juventus 4-4 Dortmund, Madrid 2-1 Marsella, Benfica 2-3 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal

Comenzó una nueva Champions League y esta primera jornada nos dio 6 partidos increíbles repletos de goles y de resultados cambiantes y sorprendente s. El partido de la fecha fue el 4 a 4 de Juventus y Dortmund, los 8 goles fueron en el complemento. Además Qarabag dio el batacazo en Portugal y derrotó 3 a 2 a Benfica, Madrid sufrió pero ganó 2 a 1 sobre Benfica y Tottenham le venció 1 a 0 a Villarreal.

Todos los partidos de la fecha 1 de la Champions League que se jugarán entre martes y jueves.

El partido de la fecha lo protagonizaron Juventus y Borussia Dortmund que empataron 4 a 4 . En el primer tiempo aburrieron y nos engañaron, ya que se fueron a los vestuarios 0 a 0. Pero en el complemento todo fue muy loco.

Fueron parejos hasta el 2-4, arrancó ganando el Borussia Dortmund 1 a 0 y luego volvió a ponerse en ventaja 2 a 1. Llegó el empate 2 a 2 de los italianos y todo parecía indicar que así se quedaría el marcador, pero dos goles rápidos de los alemanes liquidaban el partido, ¿lo liquidaban?

Pues no, ya que a los 94 y 96 minutos Juventus anotó dos goles y logró el milagro de empatar en uno de los partidos más épicos de la historia de la Champions League.

El otro que dio que hablar fue el Qarabag de Azerbaiyán, que venció 2-3 a Benfica a domicilio. Lo peor es que el conjunto portugués arrancó ganando 2 a 0 rápidamente y se perfilaba para la goleada, pero todo cambió. Llegó el descuento y Benfica se apagó. Allí fue cuando el conjunto de Azerbaiyán aprovechó y de a poco lo fue llevando hasta que se lo dio vuelta 3 a 2.

En los otros dos partidos hubo también emociones. Real Madrid comenzó sorpresivamente perdiendo de local con Marsella ya que era más que el conjunto francés en el momento del gol. Pero después a pesar de la expulsión de Carbajal lo pudo dar vuelta con dos goles de Mbappé de penal para ganar 2 a 1. En el encuentro entre Tottenham y Villarreal hubo menos goles, pero no menos emociones. Los ingleses ganaron con un gol tempranero 1 a 0 y el resultado ya no se modificó.

Champions League: La primera fecha de miercoles y jueves

Comenzó la Champions League y la fecha 1 se completará con 6 partidos el miércoles y 6 el jueves, para que nos inundemos de fútbol. A continuación, repasamos los partidos que se jugarán cada uno de los 2 días.

Miércoles

Olympiacos-Pafos

Slavia Praga –Bodo Glimt

Ajax-Inter

Bayern Múnich-Chelsea

Liverpool-Atlético Madrid

PSG-Atalanta

Jueves

Brujas-Mónaco

Copenhague-Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt-Galatasaray

Manchester City-Napoli

Newcastle Utd-Barcelona

Sporting Lisboa-Kairat Almati

En el primer turno del día de hoy se enfrentaron Athletic de Bilbao-Arsenal y PSV-St. Gilloise (este último en una especie de clásico por ser un equipo de Países Bajos y el otro de Bélgica). Estos dos partidos abrieron la edición 25/26 y el St. Gilloise tuvo el honor de convertir el primer gol de esta edición. El St. Gilloise derrotó 3-1 a PSV y Arsenal venció 2 a 0 a Athletic de Bilbao. Ambas victorias vicitantes.

Live Blog Post Todos los finales Juventus 4-4 Borussia Dortmund Real Madrid 2-1 Marsella Benfica 2-3 Qarabag Tottenham 1-0 Villarreal

Live Blog Post Final, Tottenham vence a Villarreal con un gol tempranero Los "Spurs" sacaron la ventaja en el inicio del partido y luego la mantuvieron. Fue un encuentro más complicado de lo que parecía en los papeles pero finalmente el equipo del "Cuti" Romero logró la victoria por 1 a 0.

Live Blog Post Final, Real Madrid lo da vuelta con uno menos y vence a Marsella 2 a 1 Sufrió más de la cuenta pero finalmente Real Madrid venció a Marsella por 2 a 1 con dos goles de Kylian Mbappé pero ambos de penal. Carbajal fue expulsado por cabecear al argentino Rulli, y Franco Mastantuono fue titular y figura en el "Merengue".

Live Blog Post Final, Qarabag da el batacazo de la fecha y vence a Benfica (2-3) Luego de ir perdiendo 2 a 0 de visitante el equipo de Azerbayán da la sorpresa y vence milagrosamente 3 a 2 a Benfica, dando el batacazo de esta primera fecha.

Live Blog Post INCREIBLE!!! Juventus y Dortmund empatan 4-4, final Con dos goles en los últimos 2 minutos Juventus empata un partido de locos. Dušan Vlahovic a los 94´ y Kelly a los 96 le dan el empate milagroso al equipo italiano. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968056266493767945&partner=&hide_thread=false ¡BENDITA CHAMPIONS LEAGUE! VLAHOVIC ASISTIÓ Y KELLY MARCA EL 4-4 AGÓNICO DE JUVENTUS ANTE DORTMUND EN EL FINAL DEL PARTIDO.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eZb049LDsZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968055399422046498&partner=&hide_thread=false ¿PUEDE SOÑAR? Doblete de Vlahovic y Juventus se pone 3-4 a minutos del cierre vs. Dortmund.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yj7yv4ovuZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post 86´ Sorpresa, lo da vuelta el Qarabag (2-3) y liquida el Dortmund (2-4) En el mismo minuto se movió el marcador en dos partidos. El Qarabag sorprende al mundo y da vuelta el partido ante Benfica en Portugal, lo gana 3 a 2 luego de perderlo 2-0, el autor del 3º gol fue Oleksiy Kashchuk. El argelino Ramy Bensebaini liquidó el partido y puso el 4 a 2 a favor del Borussia Dortmund sobre la Juventus en Italia. Gran resultado para el equipo alemán. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968058482063511856&partner=&hide_thread=false ¡UN GOL HISTÓRICO! Por este tanto de Kashchuk, QARABAG logró una victoria inolvidable: ¡3-2 VS. BENFICA EN PORTUGAL POR #CHAMPIONS!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LR90aFkClt — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968053796430397476&partner=&hide_thread=false ¿TODO LIQUIDADO? Bensebaini definió con mucha clase y marcó el 4-2 del Dortmund vs. Juventus.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PRzimbA69M — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Resultados Juventus 2-4 Borussia Dortmund Real Madrid 1-1 Marsella Benfica 2-3 Qarabag Tottneham 1-0 Villarreal

Live Blog Post 80´ Otro gol de Mbappé, otro penal (2-1) El Real Madrid lo da vuelta con un jugador menos. Kylian Mabppé vuelve a anotar de penal para la victoria parcial del conjunto español. Gerónimo Rulli adivinó el palo pero no llegó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968054086126747731&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE MBAPPÉ PARA DARLO VUELTA: REAL MADRID 2-1 MARSELLA!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GPpKx1V5l5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Resultados Juventus 2-3 Borussia Dortmund Real Madrid 2-1 Marsella Benfica 2-2 Qarabag Tottneham 1-0 Villarreal

Live Blog Post Afuera Mastantuono y expulsado Carbajal Novedades en la "Casa Blanca", siguen 1 a 1 pero hubo movimientos en el equipo, Franco Mastantuono fue reemplazado, mientras Carbajal se fue expulsado por el VAR, por cabecear al arquero argentino campeón del mundo Gerónimo Rulli. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968051165393776657&partner=&hide_thread=false ¡EL CABEZAZO DE CARVAJAL A RULLI!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pK2eKii6oI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post 74´ De locos, ahora el Dortmund le gana 3-2 a Juventus Siguen matandose a goles en un terrible partidazo que están disputando Juventus y Borussia Dortmund. Ahora el equipo alemán gana 3 a 2 con gol de Yan Couto, el brasilero le da la victoria parcial a su equipo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968051561902280975&partner=&hide_thread=false ¡DORTMUND DE NUEVO AL FRENTE! YAN COUTO MARCA EL 3-2 ANTE JUVENTUS. ¡LA CHAMPIONS ESTÁ DE REGRESO!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BvU55qhPTY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Resultados Juventus 2-3 Borussia Dortmund Real Madrid 1-1 Marsella Benfica 2-2 Qarabag Tottneham 1-0 Villarreal

Live Blog Post 67´ Gol de Juventus, se matan a goles ahora es 2-2 con el Dortmund El gran goleador de Juventus, Dušan Vlahovic, anota el 2 a 2 en un partido donde no te podes dormir, 3 goes en 3 minutos, de ser el último en abrir el marcador a ser el partido de la fecha, como todos esperabamos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968049809744396312&partner=&hide_thread=false ¡¡QUE PARTIDAZO SE PRENDIÓ!! VLAHOVIC AL RESCATE DE LA JUVE: MARCÓ EL 2-2 ANTE DORMTUND.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y2xNaWkYbp — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Resultados Juventus 2-2 Borussia Dortmund Real Madrid 1-1 Marsella Benfica 2-2 Qarabag Tottneham 1-0 Villarreal

Live Blog Post 65´ Gol de Dortmund, ahora gana 2-1 en Italia Gol del alemán Felix Nmecha que pone al Dortmund arriba de visitante, ahora es 2 a 1.

Live Blog Post 64´ Empata Juventus 1-1 El turco Kenan Yildiz empata el partido para la "Vecchia Signora" sobre casi 10 minutos del complemento. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968048447098949647&partner=&hide_thread=false ¡LO QUE JUEGA ESTE PIBE! ¡Golazo total de Yildiz para el 1-1 de Juventus vs. Dortmund!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Xiu6uh44e5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post 52´ Karim Adeyemi abre el marcador en Juventus 0-1 Dortmund El equipo alemán da la sorpresa y derrota 1 a 0 a Juventus en la ciudad italiana de Torino. Karim Adeyemi a los 52 minutos de juego le da la victoria a los alemanes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968045512935833691&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DEL DORTMUND Tremendo zurdazo de Adeyemi para el 1-0 del conjunto alemán ante Juventus.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5Ns9QxPEWR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Resultados sobre los 52 minutos de juego Juventus 0-1 Borussia Dortmund Real Madrid 1-1 Marsella Benfica 2-2 Qarabag Tottneham 1-0 Villarreal

Live Blog Post 48´ Batacazo, empata el Qarabag 2-2 Luego de ir perdiendo por 2 goles y jugando de visitante cuando todo perfilaba para una goleada en contra, el Qarabag acaba de empatar el partido 2-2 con gol del colombiano Camilo Durán. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968044727179022604&partner=&hide_thread=false ¡QARABAG SE LO EMPATÓ AL BENFICA! El colombiano Camilo Durán anotó el 2-2 en Portugal.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/boP6g4wLXH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Resultados sobre los 48 minutos de juego Juventus 0-0 Borussia Dortmund Real Madrid 1-1 Marsella Benfica 2-2 Qarabag Tottneham 1-0 Villarrea

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo Resultados sobre los 2 minutos del segundo tiempo Juventus 0-0 Borussia Dortmund Real Madrid 1-1 Marsella Benfica 2-1 Qarabag Tottneham 1-0 Villarrea

Live Blog Post Final del primer tiempo Terminaron todos los primeros tiempos en los 4 partidos que se están jugando en esta primera jornada de Champions League. Con algunos resultados sorpresa se está llevando a cabo la jornada del dia mártes. El único partido que no tuvo emociones es el que todos esperabamos que iba a ser el partido de la fecha. Juventus y Borussia Dortmund no se sacan ventajas en Turín y empatan 0 a 0. Real Madrid es sorprendido en España ya que empata 1 a 1 con Marsella y comenzó perdiendo, pero luego empató Kylian Mbappé de penal. Franco Mastantuono es una de las figuras del equipo y estuvo varias veces cerca del gol. Benfica se perfilaba para una goleada ante Qarabag pero el equipo de Azerbaiyan descontó y los portugueses se enfriaron, ahora el resultado es 2 a 1 para el Benfica. Tottenham es otro de los equipos que gana. Fue el primero en abrir el marcador en el segundo turno del día. Con un gol en contra del arquero de Villarreal gana por 1 a 0.

Live Blog Post 40´ Gana Benfica y Tottenham, empata Madrid A falta de 5 minutos para finalizar la primera etapa Benfica vence a Qarabag, Tottenham a Villarreal, mientras que Madrid iguala en 1 gol con Marsella, y el único marcador cerrado es el de Juventus-Dortmund. Resultados sobre los 40 minutos del primer tiempo Juventus 0-0 Borussia Dortmund Real Madrid 1-1 Marsella Benfica 2-1 Qarabag Tottneham 1-0 Villarrea

Live Blog Post Mastantuono sigue cerca del gol Franco Mastantuono parece no pesarle ser el titular más joven en debutar en Champions League, es una de las figuras del Madrid. Se mandó una gran jugada con caño incluido dentro del area que Rulli evitó qeu se convirtiera en gol. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968036441792885125&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ JUGADÓN SE MANDÓ MASTANTUONO!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7JfzvRNUzm — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968037213423206458&partner=&hide_thread=false UOP ¡EL CAÑO DE MASTANTUONO! Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wn8nDsmEEt — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post 30´ Descuenta el Qarabag Cuando el Benfica estaba más cerca del 3º que el 1º del equipo de Azerbaiyán, llegó el descuento de Qarabag. Ahora Benfica gana 2 a 1. Resultados sobre los 30 minutos del primer tiempo Juventus 0-0 Borussia Dortmund Real Madrid 1-1 Marsella Benfica 2-1 Qarabag Tottneham 1-0 Villarrea

Live Blog Post 28´ Empata Mbappé De penal el francés Kylian Mbappé anota el empate para el Real Madrid. Ahora se viene la tromba blanca para dar vuelta el partido. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968035611446575144&partner=&hide_thread=false ¡MBAPPÉ LE GANÓ EL DUELO A RULLI! ¡KIKI PARA EL 1-1 DEL REAL MADRID!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aekh8YcPhw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post 25´ Marsella sorprende al Madrid, y Benfica encamina la goleada Resultados sobre los 25 minutos del primer tiempo Juventus 0-0 Borussia Dortmund Real Madrid 0-1 Marsella Benfica 2-0 Qarabag Tottneham 1-0 Villarrea

Live Blog Post 22' Sorpresa, Gol de Marsella, el hijo de George Timothy Weah, el hijo de la leyenda del Milan, sorprende al Real Madrid y anota el primero. Marsella derrota 1 a 0 al Madrid en España. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968034465793388615&partner=&hide_thread=false ¡SORPRESA EN EL BERNABÉU! ¡MARSELLA LE GANA 1-0 AL REAL POR EL GOL DE WEAH, EL HIJO DE GEORGE WEAH!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/z4dg7H3qOh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post 16´ Gol de Benfica 2-0 Vangelis Pablidis, la figura de Benfica pone el 2-0 para que Benfica se perfile a una goleada sonre el debil Qarabag. Muy superior el equipo portugués. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968032374102409622&partner=&hide_thread=false ¡ACÁ ESTÁ EL GOLEADOR! La TRANQUILIDAD de Pavlidis, para definir y marcar el 2-0 de Benfica.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RTQxRQIwtT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post 10´ del primer tiempo, casi anota Mastantuono El Real Madrid está muy cerca del gol, el Marsella resiste la embestida blanca. Franco Mastantuono metió un tiro en el palo y casi abre el marcador para el Real Madrid. Resultados sobre los 10 minutos del primer tiempo Juventus 0-0 Borussia Dortmund Real Madrid 0-0 Marsella Benfica 1-0 Qarabag Tottneham 1-0 Villarreal

Live Blog Post Gol de Benfica Otro partido que abre su marcador. Benfica vence 1 a 0 al Qarabag sobre 6 minutos con gol del argentino Enzo Barrenechea. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968029629421154374&partner=&hide_thread=false ¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #CHAMPIONS! Gran cabezazo de ENZO BARRENECHEA, para el 1-0 de Benfica ante Qarabag.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ClyWXk0ZsL — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post Gol de Tottenham Gol tempranero del Tottnham, Luiz Junior en contra puso el 1 a 0 de los "Spurs" sobre Villarreal. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968029608407617998&partner=&hide_thread=false ¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TOTTENHAM! Luiz Junior no pudo contener la pelota y marcó el 1-0 de los Spurs ante Villarreal.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Aan90NsA8j — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post Comienzan los 4 partidos Juventus 0-0 Borussia Dortmund Real Madrid 0-0 Marsella Benfica 0-0 Qarabag Tottenham 0-0 Villarreal

Live Blog Post St. Gilloise vence en Países Bajos a PSV Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967996397707219341&partner=&hide_thread=false ¡EL PRIMER GOL DE LA FASE LIGA! Promise David abre el partido para Royale Union SG: 1-0 contra PSV en la #CHAMPIONSxESPN.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bRapia19pj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968004155332551025&partner=&hide_thread=false ¡DE LA RECUPERACIÓN DE KEVIN LLEGÓ UN GOLAZO! Mac Allister ganó la pelota y Anouar Ait El Hadj metió un jugadón, para marcar el 2-0 de Royale Union SG contra PSV en Países Bajos.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kaknQyoGYc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968019240922824790&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE KEVIN MAC ALLISTER! Kevin Rodríguez la peinó en el primer palo y el argentino la empujó, para el 3-0 de Royal Union SG sobre PSV.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mvFIuXCeFk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025