Sorteo Champions League: Se conocen todos los partidos de la fase de liga

Ya se conocen todos los partidos de la fase de liga de la Champions League, muchos destacados como PSG-Bayern y Madrid-City.

28 de agosto de 2025 - 15:18
Se realizó el sorteo de la Champions League y ya se conocen todos los partidos de la fase de liga.

Cada uno de los clasificados disputará 8 partidos contra 8 rivales diferentes, 4 serán de local y 4 de visitante, por lo que ya no enfrentarán al mismo rival dos veces (ida y vuelta). Luego de esas 8 fechas los que queden clasificados del 1º al 8º puesto pasarán a octavos de final directamente, mientras que desde el 9º al 24º inclusive, jugarán la fase previa, los 16vos de final.

Desde ahí comenzarán las fases eliminatorias como siempre se hizo, partido ida y vuelta y el que obtenga ventaja en el resultado global pasa, sin importar goles de visitante. Así hasta la final que se disputará en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

En el sorteo del día de hoy se dieron varios cruces que le darán una gran emoción a la primera fase del torneo, los partidos más importantes de la fase de liga son:

  • PSG-Bayern Múnich
  • Barcelona-PSG
  • Real Madrid-Manchester City
  • Liverpool-Real Madrid
  • Real Madrid-Juventus
  • Bayern Múnich-Chelsea
  • Inter-Liverpool
  • Liverpool-Atlético Madrid
  • Inter-Arsenal
  • Chelsea-Barcelona
  • Arsenal-Atlético Madrid
O sea, con esta nueva modalidad nos aseguramos más de 10 cruces entre equipos de elite, y ninguno se repite, o sea, no son ida y vuelta, por eso le agrega emoción a esta nueva modalidad de Champions League.

Entre los clasificados habrá 3 equipos debutantes que tienen una historia muy particular cada uno de ellos. Pafos FC de Chipre que eliminó a campeones como Estrella Roja de Belgrado, Kairat Almaty de Kazajistán, será el equipo más oriental en haber participado en la Champions League, ya que el país pertenece a Asia geográficamente, pero a Europa futbolísticamente. El último que debutará es Qarabag de Azerbaiyán.

