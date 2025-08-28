Sorteo Champions League: Se conocen todos los partidos de la fase de liga

Desde ahí comenzarán las fases eliminatorias como siempre se hizo, partido ida y vuelta y el que obtenga ventaja en el resultado global pasa, sin importar goles de visitante. Así hasta la final que se disputará en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

En el sorteo del día de hoy se dieron varios cruces que le darán una gran emoción a la primera fase del torneo, los partidos más importantes de la fase de liga son:

PSG-Bayern Múnich

Barcelona-PSG

Real Madrid-Manchester City

Liverpool-Real Madrid

Real Madrid-Juventus

Bayern Múnich-Chelsea

Inter-Liverpool

Liverpool-Atlético Madrid

Inter-Arsenal

Chelsea-Barcelona

Arsenal-Atlético Madrid

O sea, con esta nueva modalidad nos aseguramos más de 10 cruces entre equipos de elite, y ninguno se repite, o sea, no son ida y vuelta, por eso le agrega emoción a esta nueva modalidad de Champions League.

Entre los clasificados habrá 3 equipos debutantes que tienen una historia muy particular cada uno de ellos. Pafos FC de Chipre que eliminó a campeones como Estrella Roja de Belgrado, Kairat Almaty de Kazajistán, será el equipo más oriental en haber participado en la Champions League, ya que el país pertenece a Asia geográficamente, pero a Europa futbolísticamente. El último que debutará es Qarabag de Azerbaiyán.

