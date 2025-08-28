5 trucos para mejorar la memoria sin gastar ni un peso

Caminar

Es bien conocido que una de las cosas que ayuda a mejorar la memoria es el ejercicio físico. Esto no necesariamente implica ir al gimnasio o gastar en equipos para entrenar. Y es que, simplemente, caminar puede tener beneficios cognitivos.

Caminar puede potenciar la memoria de varias maneras, incluso al mejorar estado de ánimo, el sueño, y reducir el estrés y la ansiedad. Hay numerosos estudios que lo confirman.

La BBC hace referencia a una investigación de la Universidad de Pittsburgh que demostró que caminar durante 40 minutos algunas veces a la semana contribuyó a preservar la memoria.

Practicar la meditación

Meditar es otra manera barata de potenciar la memoria y reducir el riesgo de afecciones como demencia y Alzheimer.

En el sitio especializado Neuroscience explican que, "la evidencia sugiere que la meditación puede estimular cambios en el cerebro, o neuroplasticidad, lo que podría fomentar el crecimiento estructural del hipocampo, una región vital para la memoria".

¿Lo mejor? Puedes meditar prácticamente en cualquier lugar y no necesitas de mucho tiempo. Hay meditaciones de 5 minutos que puedes probar:

Organizarte

Una forma de agudizar la memoria cotidiana y ayudar al cerebro a obtener y retener información es: organizarte. El Dr. Joel Salinas, neurólogo especializado en neurología conductual y neuropsiquiatría del Hospital General de Massachusetts, afiliado a Harvard, lo recomienda.

Por ejemplo, puedes guardar tus pertenencias diarias, como gafas y llaves en un recipiente ubicado en un lugar con mucho tránsito.

"Encontrar estos objetos en el mismo lugar repetidamente facilita que tu cerebro aprenda el patrón y cree un hábito que se vuelve natural", dice el experto.

Dormir bien

Dormir mal es un enemigo de la memoria, y es que el sueño desempeña un papel fundamental en la formación y consolidación de la memoria a largo plazo.

"El sueño parece ofrecer condiciones óptimas para la consolidación (de la memoria), proporcionando periodos de menor estimulación externa y mayores niveles de neurotransmisores que promueven la comunicación entre el hipocampo y el neocórtex", señala la Universidad de Yale.

"El sueño también puede dar tiempo al cerebro para crear espacio para nuevos recuerdos al eliminar o reducir la fuerza de los enlaces neuronales vinculados a recuerdos que ya no son útiles", agregan.

Así que, procura priorizar tu sueño y dormir bien. Tu memoria te lo agradecerá.

