CEREBRO SANO
5 trucos para mejorar la memoria sin gastar ni un peso
Hay maneras sencillas y económicas de fortalecer la memoria y el cerebro a medida que envejeces. Conoce lo que expertos recomiendan.
¿Quieres mejorar tu memoria sin gastar ni un peso? Conoce estos trucos para tener una memoria fuerte sin necesidad de gastar mucho tiempo ni dinero:
Tener un propósito de vida
Las personas con un propósito de vida podrían tener menor riesgo de padecer problemas de memoria.
En un estudio reciente, se comprobó que tener un propósito se relacionaba con aproximadamente un 28% menos de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo, detalla el sitio especializado Earth.com.
"Nuestros hallazgos muestran que tener un sentido de propósito ayuda al cerebro a mantenerse resiliente con la edad", dijo Aliza Wingo, autora principal y profesora del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de UC Davis.
Caminar
Es bien conocido que una de las cosas que ayuda a mejorar la memoria es el ejercicio físico. Esto no necesariamente implica ir al gimnasio o gastar en equipos para entrenar. Y es que, simplemente, caminar puede tener beneficios cognitivos.
Caminar puede potenciar la memoria de varias maneras, incluso al mejorar estado de ánimo, el sueño, y reducir el estrés y la ansiedad. Hay numerosos estudios que lo confirman.
La BBC hace referencia a una investigación de la Universidad de Pittsburgh que demostró que caminar durante 40 minutos algunas veces a la semana contribuyó a preservar la memoria.
Practicar la meditación
Meditar es otra manera barata de potenciar la memoria y reducir el riesgo de afecciones como demencia y Alzheimer.
En el sitio especializado Neuroscience explican que, "la evidencia sugiere que la meditación puede estimular cambios en el cerebro, o neuroplasticidad, lo que podría fomentar el crecimiento estructural del hipocampo, una región vital para la memoria".
¿Lo mejor? Puedes meditar prácticamente en cualquier lugar y no necesitas de mucho tiempo. Hay meditaciones de 5 minutos que puedes probar:
Organizarte
Una forma de agudizar la memoria cotidiana y ayudar al cerebro a obtener y retener información es: organizarte. El Dr. Joel Salinas, neurólogo especializado en neurología conductual y neuropsiquiatría del Hospital General de Massachusetts, afiliado a Harvard, lo recomienda.
Por ejemplo, puedes guardar tus pertenencias diarias, como gafas y llaves en un recipiente ubicado en un lugar con mucho tránsito.
"Encontrar estos objetos en el mismo lugar repetidamente facilita que tu cerebro aprenda el patrón y cree un hábito que se vuelve natural", dice el experto.
Dormir bien
Dormir mal es un enemigo de la memoria, y es que el sueño desempeña un papel fundamental en la formación y consolidación de la memoria a largo plazo.
"El sueño parece ofrecer condiciones óptimas para la consolidación (de la memoria), proporcionando periodos de menor estimulación externa y mayores niveles de neurotransmisores que promueven la comunicación entre el hipocampo y el neocórtex", señala la Universidad de Yale.
"El sueño también puede dar tiempo al cerebro para crear espacio para nuevos recuerdos al eliminar o reducir la fuerza de los enlaces neuronales vinculados a recuerdos que ya no son útiles", agregan.
Así que, procura priorizar tu sueño y dormir bien. Tu memoria te lo agradecerá.
-----------
Más noticias en Urgente24
Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo
¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?
Este es el secreto para reducir tu riesgo de diabetes en un 31%
El hábito de 3 minutos que aumenta la longevidad y debes hacer al despertar
Harvard lo dice: Estas son las 3 mejores vitaminas para obtener energía