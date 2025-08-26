El hábito de 3 minutos que aumenta la longevidad y debes hacer al despertar

"El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más", indican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Como podemos ver, el sistema nervioso es complejo e interviene en muchas cosas, y se ha comprobado que se relaciona con una vida más larga y saludable.

Andrew Hogue, codirector ejecutivo de NEUROFIT, donde investiga la salud emocional y mental, la reducción del cortisol y el manejo del estrés, ha recomendado activar el sistema nervioso como un hábito matutino para promover la longevidad.

Para activar el sistema nervioso al despertarse, el experto sugiere un truco de pocos minutos: golpeteo corporal.

Se trata de un "ejercicio somático rápido de tres minutos, como dar golpecitos con los puños cerrados", dijo en una entrevista con Real Simple.

"Esta práctica despierta el sistema nervioso para empezar el día y promueve un tono vagal saludable, lo que mejora la resiliencia al estrés y la salud celular".

Cómo hacer golpeteo corporal

En el sitio NEUROFIT se explica que para hacer este ejercicio, primero cierra las manos en puños y luego comienza a golpear tu cuerpo con ambas manos, desde la cabeza hasta los pies.

Debes golpear de manera firme, que no sea doloroso, pero sí que se puedas percibir sensaciones.

Según el experto, esta actividad no sólo ayuda a activar el sistema nervioso, sino también a practicar la consciencia corporal, que es clave para promover la longevidad.

La conciencia corporal permite reconocer, percibir y responder a las sensaciones de nuestro propio cuerpo, y puede ayudar a identificar en qué parte del cuerpo se concentra el estrés y la tensión.

"Esta observación consciente ayuda a identificar patrones de estrés de forma temprana, lo que permite una regulación proactiva en lugar de una gestión reactiva del estrés", afirmó Hogue en Real Simple.

Y continúa: "Paradójicamente, desarrollar este sentido interno de consciencia y reconocimiento, llamado 'interocepción', también puede reducir los niveles de estrés por sí solo".

------------

Más noticias en Urgente24

Harvard lo dice: Estas son las 3 mejores vitaminas para obtener energía

Día Mundial del Cuidado de la Piel: Mira la rutina básica que recomienda una dermatóloga

La adicción al celular es real: Científicos descubren esto en el cerebro

Descubren que este alimento reduce el estrés oxidativo: Cuánto comer a diario

El lenguaje que nos une: por qué necesitamos un texto claro y accesible para todos