Día Mundial del Cuidado de la Piel: Mira la rutina básica que recomienda una dermatóloga

Cuidarla es simple y lleva pocos minutos al día; solo requiere concientización. Un control dermatológico es rápido, no necesita estudios complejos ni invasivos y, en muchos casos, puede salvar vidas, incluso la de personas jóvenes. Puede salvar tu piel.

En mi práctica diaria como médica dermatóloga, veo con frecuencia el impacto de los hábitos —o la ausencia de ellos— en la salud cutánea.

La prevención es la herramienta más poderosa: una piel protegida e hidratada responde mejor, envejece más lentamente y tiene menor riesgo de desarrollar patologías.

Después de todo, la piel es el órgano que te ves todos los días; cuando la cuidás, te lo devuelve con agradecimiento.

¿Cómo cuidar la piel?

La rutina básica que recomiendo siempre incluye tres pilares:

Limpieza suave y efectiva para eliminar impurezas sin alterar la barrera cutánea

para eliminar impurezas sin alterar la barrera cutánea Hidratación diaria , incluso en pieles grasas, para mantener su elasticidad y función protectora.

, incluso en pieles grasas, para mantener su elasticidad y función protectora. Fotoprotección los 365 días del año, en invierno y verano, para prevenir el daño solar acumulativo que favorece arrugas, manchas y cáncer de piel.

En el Centro Médico de la Piel trabajamos con un enfoque integral: la estética es parte de la salud. Una piel luminosa y uniforme no solo proyecta belleza, sino que refleja el buen funcionamiento de la piel.

Cada tratamiento que indicamos está respaldado por evidencia científica, adaptado a las necesidades individuales y pensado para resultados duraderos.

En este Día Mundial del Cuidado de la Piel, mi mensaje es claro: cuidate la piel; tarde o temprano, vos y tu piel me lo van a agradecer. Mirá tu piel.

Fuente: BRANDIA | Comunicación y Relaciones Públicas

-----------

