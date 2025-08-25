Crisis total en Talleres de Córdoba: Qué pasó con Carlos Tévez y Andrés Fassi

Hasta el momento, los de Córdoba disputaron 6 partidos en el Torneo Clausura y consiguieron solamente un triunfo.

Esto provoca que el Matador esté anteúltimo en la tabla anual (comparte puntaje con Aldosivi) y en consecuencia, tenga que jugar un desempate con el equipo marplatense para ver quién se queda en primera división.

San Martín de San Juan, que va último en esta tabla, también se estaría yendo por promedios a la segunda categoría, por lo que "libera" ese cupo de descenso.

Embed

Quedan solamente 10 fechas para que la "T" comience a levantar su nivel si es que quiere sostener la categoría y soñar con un lugar en los playoffs del Clausura.

Luego del partido ante Atlético Tucumán que terminó 0-3, surgieron diferentes rumores respecto a una supuesto renuncia de Carlos Tévez al puesto de DT de Talleres.

La página Ataque Futbolero, tuiteó: "Carlos Tévez tiene la intención de renunciar como DT de Talleres. Hoy le pidió a Andrés Fassi que no entre al vestuario hoy post 0-3 vs Atlético Tucumán y mañana tendrán una reunión", citando a Nacho Castellano.

El mismo periodista se encargó de desmentir esta misma información un día después. "En ningún momento el Apache le hizo saber a sus dirigidos que no iba a continuar ni se lo hizo saber a Andrés Fassi. Incluso no hubo diálogo alguno terminado el partido entre el Técnico y el presidente".

En sintonía con esto último, el periodista Germán García Grova, publicó en su X: "Carlos Tevez continúa como DT de Talleres. Su entorno desmiente que haya tomado la decisión de renunciar".

image

Será interesante ver la continuidad de Talleres de Córdoba. El próximo partido para los que (por ahora) dirige Tévez, será el domingo 31 de agosto en Córdoba desde las 16:45 ante Deportivo Riestra.

+ EN GOLAZO 24

Además de Riquelme, ¿a quiénes representaba Daniel Bolotnicoff?

Se estremece River: Palmeiras se trae un jugador top de Premier League

Muchas dudas: el equipo que pondría Gallardo en Lanús vs. River

Lo que faltaba en San Lorenzo: Insólito lo que pasó con Néstor Ortigoza

Ramón Díaz se fue de Olimpia tras la peor racha de partidos sin victorias

Se relame Leo Gabes: Otra vez polémica con Santiago del Estero (Pablo Toviggino)