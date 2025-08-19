Talleres de Córdoba, arruinado: jugaría un desempate por no descender

La T desperdició varias oportunidades y no pudo sumar de a tres para escaparle, al menos de manera parcial, a fantasma de la B. Terminado el partido, el público repudió a sus futbolistas al grito de "jugadores, la c.... de su madre, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalleresMP/status/1957662971418783998&partner=&hide_thread=false Cuántas veces advertimos este presente acá en TMP...



Se juntó absolutamente TODO:



- Pelea política innecesaria con AFA

- Malos mercados de pases

- Jugadores que se arrastran en la cancha

- Desinterés total de la CD en cuanto a lo deportivo.



Pobre Talleres. — Talleres mi pasión (@TalleresMP) August 19, 2025

"Lo que yo diga no va a tapar nada. Hoy estamos ahí abajo. Será así hasta el final", admitió el arquero y capitán Guido Herrera, visiblemente preocupado por la crisis que atraviesa su equipo.

Entre el Torneo Apertura y el Clausura, Talleres triunfó en un solo partido sobre once disputados como local en este 2025. La última vez que se quedó con los tres puntos frente a su gente fue el 5 de abril, en un triunfo 2x0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

image Abucheos para Talleres de Córdoba en su presentación ante San Martín de San Juan.

El entrenador, Carlos Tévez, ofreció su mirada del rendimiento de sus dirigidos en conferencia de prensa

Decidí por Depietri de 9 y no por Girotti porque nos falta gol. Hay que probar cosas nuevas. Estoy encima del presidente para que venga un delantero... No pienso en la permanencia. Este equipo lo va a revertir y va a dar pelea. Preferí al pibe Alastra por Angulo que tiene una molestia y viene con poco trabajo Decidí por Depietri de 9 y no por Girotti porque nos falta gol. Hay que probar cosas nuevas. Estoy encima del presidente para que venga un delantero... No pienso en la permanencia. Este equipo lo va a revertir y va a dar pelea. Preferí al pibe Alastra por Angulo que tiene una molestia y viene con poco trabajo

El desglose del Apache al frente del Matador es alarmante: una victoria, dos empates y dos derrotas al cabo de estos cinco primeros encuentros del Clausura.

image Carlos Tévez se manifestó optimista de revertir la situación.

Sonríe Chiqui Tapia

Los detractores de las Sociedades Anónimas Deportivas, o más bien, los defensores acérrimos de las asociaciones civiles sin fines de lucro, que tienen como gran abanderado a Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA, esperan constantemente una caída de los clubes que tienen el modelo de, por ejemplo, Talleres de Córdoba, para desmarcarse y salir a plantar bandera

El presidente del conjunto cordobés, Andrés Fassi, es uno de los grandes impulsores de las SAD en Argentina y Tapia es todo lo contrario. Por esto y algunos entretelones más es que la relación entre Talleres y AFA está rota.

Recordemos que la casa madre del fútbol argentino había sancionado a Fassi por 24 meses para ocupar cualquier cargo dirigencial por el escándalo luego del partido ante Boca Juniors por Copa Argentina.

No obstante, el mandatario de Talleres no se quedó de brazos cruzados y recurrió al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para pedir una medida cautelar y suspender la sanción, algo que terminó logrando el 21 de marzo de este año.

image Talleres, Estudiantes (LP) y Banfield, algunos de los clubes que tienen mala relación con AFA.

Los hinchas del Matador se autoconvocaron, el pasado 27 de julio, en las afueras del CARD Amadeo Nuccetelli para evitar la reforma estatutaria que trae entre manos Fassi.

Desde el elenco cordobés convocaron a los asambleístas para tratar seis temas que influyan directamente en el club: designación de tres socios para que suscriban el acta de asamblea, motivos por los cuales la asamblea se desarrolla fuera de término, memoria y balance correspondiente al periodo 1 de enero de 2024 - 31 de diciembre de 2024, aprobación del presupuesto anual para el periodo 2025, designación de responsables en función de los requerimientos de Liga Profesional, AFA y Conmebol y reforma parcial y modernización del Estatuto Social, según detalló Doble Amarilla.

"Hace tiempo que maneja al club como a una empresa, como si fuera un patrón de estancia", declaró Héctor, uno de los socios del club cordobés, en un textual levantado por el mismo medio.

image Crisis deportiva e institucional sin fin en Talleres de Córdoba.

