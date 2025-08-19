Polémica "Homo Argentum": Para Juan Minujín el cine "necesita del apoyo del Estado"

Juan Minujín fue al Hospital Garrahan y se solidarizó con la salud pública

Es preciso recordar que Juan Minujín en la actualidad es uno de los actores que mayor compromiso demuestra con los sectores menos financiados.

De hecho el artista se hizo presente en el Hospital Garrahan en muestra de apoyo a los trabajadores de cara a un paro por 24 horas que se hizo en junio en contra de los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei.

“Podemos discutir un montón de cosas, pero frente al acceso a la salud de los chicos de todo el país, sin importar su condición económica, es un tema en el que nos tenemos que poner de acuerdo todos como sociedad. Es un punto de partida”, expresó en diálogo con la prensa.

Y posteriormente sumó: "Lo hago porque me interesa y sé que hay algo de voz que se escucha por el rol circunstancial que tengo”.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La respuesta de Wanda Nara sobre Telefe que nadie esperaba: "Tóxicos y celosos"

El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."

Mercado Pago causa furor con su nuevo beneficio: Cómo usarlo

Campamentos para adultos en auge: Qué ofrecen y cuánto sale

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga