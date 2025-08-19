En la tarde del lunes (18/08) Juan Minujín estuvo como invitado en el ciclo #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi y en diálogo con Ángel de Brito el actor aprovechó para hablar sobre la grieta que se formó en los artistas entre los que apoyan el financiamiento estatal y los que no.
GRIETA EN LOS ACTORES
Polémica "Homo Argentum": Para Juan Minujín el cine "necesita del apoyo del Estado"
El actor Juan Minujín no se quedó afuera y opinó sobre los dichos de su Guillermo Francella sobre las películas que no convocan una gran cantidad de público.
"Homo Argentum", la película que protagonizó Guillermo Francella bajo la dirección de Gastón Duprat y Mariano Cohn rompió récords de taquilla en las salas de cine del país aunque así también provocó un fuerte debate en la sociedad a raíz de los 16 personajes que compuso el protagonista para representar, de alguna forma, distintos tipos de argentinos.
Al respecto, el reconocido actor confesó con la intención de evitar entrar en polémica: "No vi la peli y me parece que los números son buenísimos y me alegro". Sin embargo posteriormente se refirió a los dichos de su colega cuando mediante una declaración apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood o con mayor presupuesto en el cine.
Al resepecto dijo: "Yo soy partidario y sobre todo en una industria como la audiovisual, necesita del apoyo del Estado. Y es sano que tenga el apoyo del Estado". "No es que la idea es que el INCAA financie películas que van a ver cuatro personas", sumó irónico.
Juan Minujín fue al Hospital Garrahan y se solidarizó con la salud pública
Es preciso recordar que Juan Minujín en la actualidad es uno de los actores que mayor compromiso demuestra con los sectores menos financiados.
De hecho el artista se hizo presente en el Hospital Garrahan en muestra de apoyo a los trabajadores de cara a un paro por 24 horas que se hizo en junio en contra de los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei.
“Podemos discutir un montón de cosas, pero frente al acceso a la salud de los chicos de todo el país, sin importar su condición económica, es un tema en el que nos tenemos que poner de acuerdo todos como sociedad. Es un punto de partida”, expresó en diálogo con la prensa.
Y posteriormente sumó: "Lo hago porque me interesa y sé que hay algo de voz que se escucha por el rol circunstancial que tengo”.
