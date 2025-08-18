La respuesta de Wanda Nara sobre Telefe que nadie esperaba: "Tóxicos y celosos"

Wanda Nara tiene esa particular habilidad para mantenerse siempre en el ojo de la tormenta mediática, y francamente, da la impresión de que disfruta cada segundo de esa posición. La empresaria y conductora no deja que ni el más mínimo rumor pase desapercibido, y cuando se trata de su futuro profesional, menos aún. Los últimos meses estuvieron cargados de especulaciones sobre su continuidad en Telefe, específicamente en relación al exitoso programa culinario que la catapultó como una de las figuras más sólidas de la pantalla argentina.
La trayectoria televisiva de la modelo ha sido meteórica y diversificada. Desde su incursión en Netflix con "Love is Blind" hasta su consolidación en Telefe con los programas gastronómicos, ha demostrado una versatilidad que pocos anticipaban. Su paso por "MasterChef" y posteriormente por "Bake Off" no solo conquistó audiencias, sino que también reveló facetas insospechadas de su personalidad, alejándose del estereotipo que muchos habían construido sobre ella. Sin embargo, este ascenso no estuvo exento de turbulencias.
Mientras la conductora se encontraba en tierras mexicanas preparando una nueva entrega de la serie de Netflix, sus seguidores no podían contener la ansiedad. La pregunta que circulaba obsesivamente en redes sociales era inevitable: "¿Qué pasaría con MasterChef Argentina?". Esta incertidumbre no era sorpresiva, considerando que los rumores sobre su posible alejamiento del canal habían cobrado fuerza en las últimas semanas.
Wanda Nara confirma su continuidad en Telefe tras semanas de dudas
No obstante, la incertidumbre llegó a su fin de la manera más directa posible. Durante una entrevista íntima con Kenny Palacios, su compañero más leal y panelista del streaming"Fuera de Joda", la verdad salió a la luz. Y fiel a su estilo, Kenny no dudó en plantearle la pregunta que todos querían escuchar responder sobre sus preparativos para la nueva temporada del programa culinario.
La respuesta de Wanda fue contundente y cargada de esa personalidad que la caracteriza: "Muy contenta. Hace cinco minutos me llamaron. Les dije que se ponen un poco tóxicos y celosos. Me ven acá y empiezan a decirme lo que tenemos que hacer".
La revelación generó una gran alegría entre sus fanáticos, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre lo que vendrá. Pero Wanda fue aún más allá, adelantando detalles jugosos sobre el proceso: "Ya arrancamos con las promos dentro de poco. Estoy al tanto del casting".
Esta confirmación no solo tranquilizó a su audiencia fiel, sino que también reafirmó la posición de Nara como una figura ineludible del entretenimiento nacional, capaz de sortear cualquier obstáculo y mantenerse vigente en un medio tan volátil como competitivo.
