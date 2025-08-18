La respuesta de Wanda Nara sobre Telefe que nadie esperaba: "Tóxicos y celosos"

La revelación generó una gran alegría entre sus fanáticos, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre lo que vendrá. Pero Wanda fue aún más allá, adelantando detalles jugosos sobre el proceso: "Ya arrancamos con las promos dentro de poco. Estoy al tanto del casting".

image Wanda Nara.

Esta confirmación no solo tranquilizó a su audiencia fiel, sino que también reafirmó la posición de Nara como una figura ineludible del entretenimiento nacional, capaz de sortear cualquier obstáculo y mantenerse vigente en un medio tan volátil como competitivo.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."

Mercado Pago causa furor con su nuevo beneficio: Cómo usarlo

La miniserie de 8 capítulos que todos ven en un día

Campamentos para adultos en auge: Qué ofrecen y cuánto sale