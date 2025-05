Wanda Nara retrasa la llegada de MasterChef: Su imagen ya no convence a Telefe

Durante la entrevista, el director también hizo referencia a otras figuras del canal, como Nico Occhiato y Marley, pero ninguna mención generó tanto revuelo como la vinculada al futuro de Nara en la pantalla de Telefe.

El episodio reaviva además viejas heridas relacionadas con Paula Chaves, otra de las presentadoras que supo brillar en el canal. Ripoll fue tajante al ser consultado sobre un posible regreso de Chaves: "No. Paula Chaves ya fue corrida de Bake Off y no quedó bien la relación con ella porque la reemplazaron por Wanda y ella se enteró al aire en una promoción".

image.png

La incertidumbre sobre el futuro de "Masterchef" no es un tema menor para Telefe. El programa se ha convertido en uno de los pilares de su programación, y encontrar la figura adecuada para conducirlo reviste una importancia estratégica vital. Si finalmente Wanda quedara afuera del proyecto, el canal debería buscar rápidamente un reemplazo que mantenga el magnetismo que el formato requiere sin las complicaciones que ahora enfrenta con la mediática.

La situación plantea un escenario de máxima tensión en la interna del canal, justo cuando la competencia por el rating se intensifica y cada decisión puede significar millones en publicidad y posicionamiento en el mercado televisivo.

