La fuerte estafa que Paula Bernini sufrió y contó para evitar más casos

Los detalles del incidente resultan escalofriantes por su elaboración y por el momento especialmente vulnerable en que ocurrieron. La comunicadora relató en sus redes sociales cómo descubrió la trágica situación: "Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo". La impotencia transmitida en sus palabras refleja el desconcierto ante una intrusión en su cuenta bancaria.