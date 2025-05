Juegos de Guerra: USA debe cortar la red Rusia, China, Irán y Corea del Norte

Existe una creciente preocupación de que la base industrial de defensa de USA no esté adecuadamente preparada para un conflicto prolongado y de alta intensidad, especialmente dada la rápida expansión militar y las capacidades de producción de otras naciones.

Confiar en aliados y socios es crucial para que USA disuada y contenga la agresión, ya que actuar solo sólo aumentará los costos y los riesgos para su personal militar y sus objetivos estratégicos.

Los líderes militares estadounidenses están cada vez más preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos se enfrente a la posibilidad de que los focos de tensión global se conviertan en confrontaciones prolongadas en múltiples frentes, alimentadas por los principales adversarios de USA: Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

En medio del estrechamiento de los lazos entre los 4 países, esto probablemente significa que las guerras cortas y geográficamente contenidas -el tipo de enfrentamientos que el Ejército estadounidense ha anticipado en gran medida- son cosas del pasado, dijeron funcionarios militares estadounidenses el 13/05 en Washington DC en una conferencia organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

rusia ucrania.webp Ucranianos en la guerra con Rusia.

Conflicto largo

“Creo que hay que creer de inmediato que si surge una lucha en una zona geográfica, debido a estas relaciones, se propagará de inmediato o tendrá una prolongación geográfica y geopolítica. Es inevitable”, declaró el general Christopher Mahoney, subcomandante del Cuerpo de Marines de USA.

La advertencia de Mahoney refleja la creciente preocupación dentro del Pentágono de que las suposiciones tradicionales de USA sobre la escalada de conflictos ya no se sostienen.

"La idea de un conflicto breve y agudo, creo, es una fantasía", dijo Mahoney. "Simplemente no ocurrirá".

La invasión rusa de Ucrania —que, según informes, el Kremlin preveía que duraría como máximo unas pocas semanas— se acerca a su 40to. mes, con intensos combates aún en curso a lo largo de los 1.000 kilómetros de la línea del frente. La ayuda que Moscú ha recibido de China, Irán y Corea del Norte prolongó el conflicto (N. de la R.: que la OTAN creyó que ganaría rápidamente por el supuesto colapso de Rusia ante una lluvia de sanciones que lo inmovilizarían en lo económico-financiero, mientras se abastecía con armas modernas a Ucrania).

El general James Mingus, vicejefe del Estado Mayor del Ejército, señaló que si bien los vínculos entre estos países no son nuevos (Rusia ha mantenido relaciones amistosas con Irán y Corea del Norte durante décadas), la profundidad de la colaboración actual, particularmente en transferencias de tecnología y armas, marca una nueva fase peligrosa.

“Este nivel de intercambio… debemos preocuparnos mucho por eso”, dijo Mingus.

El almirante James Kilby, subjefe de operaciones de la Armada, añadió que el Ejercicio a Gran Escala de la Armada —un evento de entrenamiento global integrado con la participación de las flotas estadounidenses— regresaría en agosto para una tercera edición. El ejercicio está diseñado para prepararse precisamente para el tipo de conflictos transregionales que los funcionarios estadounidenses anticipan.

"Es un reconocimiento de que este es el lugar en el que nos encontramos", dijo Kilby en la conferencia.

china rusia.jpeg La alianza China / Rusia es creciente.

Un eje de facto

China, Irán y Corea del Norte han apoyado la invasión rusa de Ucrania, suministrando tecnología crítica, drones, misiles y artillería a Moscú.

Corea del Norte ha enviado miles de tropas para apoyar las operaciones rusas.

La naturaleza de esta cooperación, dijo Mahoney, “suena mucho a una alianza”.

“Si bien puede que no sea un acuerdo formalizado, está sucediendo y creo que seguirá sucediendo”, afirmó.

La alineación se extiende más allá de Ucrania. Hamás, aliado de Irán, lanzó su ataque contra Israel el 07/10/2023 mientras Irán ayudaba simultáneamente a Rusia a eludir las sanciones occidentales y a mantener su maquinaria bélica.

Al mismo tiempo, China continúa con sus maniobras agresivas en el Mar de China Meridional y alrededor de Taiwán, al tiempo que amplía sus lazos económicos y militares con Irán y Rusia.

¿Podrá la base industrial estadounidense mantener el ritmo?

f35.jpg F-35, la esperanza de la US Air Force.

Cambio de enfoque

Los analistas y funcionarios de defensa se muestran cada vez más escépticos respecto de que la base industrial de defensa de USA se encuentre preparada para un conflicto prolongado y de alta intensidad, y mucho menos para varios.

Después de 2 décadas de operaciones antiterroristas centradas en fuerzas pequeñas y especializadas y en la adquisición limitada de plataformas de alta tecnología como los F-35, USA se enfrenta ahora a un duro desafío de aumento de su Ejército.

La producción de artillería, en particular los proyectiles de 155 milímetros, cruciales para la defensa de Ucrania, ha disminuido. La construcción naval también se ha ralentizado drásticamente.

China, que ahora posee la armada más grande del mundo en cuanto a número de cascos, está botando nuevos buques a un ritmo hasta 200 veces superior al de USA, según Kilby.

El presidente Donald Trump, quien asumió el cargo con la promesa de fortalecer las Fuerzas Armadas, ha hecho de la reconstrucción de la Armada un pilar fundamental de su agenda de defensa. En abril, emitió una orden ejecutiva destinada a revitalizar la industria de la construcción naval y restablecer el dominio marítimo estadounidense.

Pero ejecutivos de la industria y líderes militares advierten que el problema trasciende a cualquier Administración. Los retrasos crónicos en la aprobación de presupuestos, las resoluciones a corto plazo y las políticas partidistas arriesgadas —incluyendo 3 cierres presupuestarios gubernamentales en los últimos 12 años— han dificultado que las empresas de defensa se comprometan con inversiones a largo plazo.

El propio proceso de adquisiciones del Pentágono también ha sido objeto de críticas. Los expertos afirman que el sistema es demasiado lento y conservador, atascado por una burocracia que obstaculiza la innovación y disuade a nuevos participantes.

Mahoney dijo que es necesario reformar todos los pasos del proceso de adquisición, “o no se obtendrán muchas ventajas de ese esfuerzo”.

misiles antibuque tipo Penguin.jpg La producción de artillería, en particular los proyectiles de 155 milímetros, ha disminuido.

La cuestión del dinero

A pesar de las crecientes amenazas, el gasto de defensa estadounidense se ha mantenido relativamente estable en términos ajustados a la inflación durante gran parte de las últimas dos décadas. Como porcentaje del PIB, actualmente se sitúa en torno al 3%, menos de la mitad del promedio de la Guerra Fría, según señaló el senador Mitch McConnell (republicano por Kentucky) en la conferencia.

Para agravar el problema, la proporción del presupuesto de defensa destinada a la adquisición de armas ha disminuido, dijo McConnell.

El presupuesto de defensa propuesto por la Sdministración Trump para 2026 incluye US$ 893.000 millones en gastos directos, similar al del año anterior, con US$ 119.000 millones adicionales durante una década mediante un proceso de reconciliación. Sin embargo, los críticos afirman que esto no es suficiente.

“La brecha entre las amenazas que enfrentamos y lo que estamos haciendo para enfrentarlas es enorme. Y debería aterrorizarnos”, dijo McConnell.

Señaló la defensa de Ucrania como un modelo no sólo de resiliencia sino de rápida innovación.

"Nuestros amigos han desarrollado lo que podría decirse que es el sector de innovación en drones más importante del mundo", afirmó. "Pero aún más destacable es la velocidad sostenida con la que los fabricantes ucranianos perfeccionan y perfeccionan los sistemas no tripulados en tiempo real".

McConnell estuvo de acuerdo con los líderes militares en que es poco probable que cualquier conflicto futuro sea pequeño o aislado.

“Uno de los mayores desafíos estratégicos que enfrentamos hoy es la posibilidad de un conflicto de alto nivel o de conflictos simultáneos en diferentes escenarios que pondrían a prueba nuestro arsenal y la resiliencia de nuestras líneas de suministro”, afirmó. “La victoria dependerá de la entrega a escala y a tiempo”.

Eso representaría un desafío inmenso en un conflicto por Taiwán, ya que la isla se encuentra a más de 6.000 millas de Estados Unidos continental.

China mar P.jpg China tiene la Armada más numerosa del planeta.

Buscando aliados

Mientras la Administración Trump amonesta a los gobiernos europeos por el gasto conjunto en defensa, lo que plantea interrogantes sobre el compromiso de USA con los aliados de la OTAN, McConnell también dijo que USA no puede luchar solo contra sus adversarios.

Él dijo que la guerra comercial de la Administración con aliados europeos y asiáticos llega en un momento en que adversarios como Rusia y China se están uniendo para desafiar el orden internacional liderado por USA.

“No cabe duda de que nuestros adversarios se esfuerzan por dividir a USA y a sus aliados europeos. Si les estamos facilitando el trabajo, algo estamos haciendo mal”, declaró McConnell, quien renunció al liderazgo del Senado en febrero.

Dijo que USA necesitará confiar en aliados y socios para ayudarlo a disuadir y contener la agresión en los próximos años desde el Indo-Pacífico hasta Europa del Este.

“Actuar en solitario sólo aumentará los costos para los contribuyentes y los riesgos para nuestros combatientes”, dijo.

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

Sin cepo y en cuotas: Viajes al exterior arrasan en Hot Sale

Indemnizaciones: El gobierno está creando un negocio financiero con el modelo que las elimina

Diego Brancatelli se resignó y confirmó infidelidad

El Monumental tronó contra Chiqui Tapia: furia contra un presidente sin crédito

Hot Sale Aerolíneas Argentinas: Pasajes por menos de $50.000