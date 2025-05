Diego Brancatelli se resignó y confirmó infidelidad: "Está todo a la vista"

Embed - LUCIANA ELBUSTO CONFIRMÓ SU RELACIÓN CON DIEGO BRANCATELLI: "DUELE QUE NO PIENSE EN CUIDARME"

"Me parece que el tema ya se pasó tres pueblos y no están pensando que hay nenes que escuchan todo. Más allá de la bronca que me puedan tener pido por favor que piensen en los niños, y que aún con esto que puede estar bien o estar mal, es un tema de índole privado", reflexionó respecto al tratamiento de los medios sobre el tema.

No voy a pasar por los medios a confirmar o negar nada, está todo a la vista. Se va a resolver en la intimidad. No pienso exponerme, ni decir cuándo comenzó ni nada No voy a pasar por los medios a confirmar o negar nada, está todo a la vista. Se va a resolver en la intimidad. No pienso exponerme, ni decir cuándo comenzó ni nada

Por otro lado, Brancatelli destacó la manera en que su esposa, Cecilia Insinga, procesó lo ocurrido: "Reaccionó una manera que me asombra muchísimo. Todos tenemos nuestra miseria, nuestras cosas buenas y malas, y nos elegimos por esas cosas. Voy a luchar por hacer las cosas mejor. Lo que ya está hecho, hecho está. Pedí las disculpas que debía pedir, no fue sencillo ni breve. Fueron horas de conversación. Me sirvió mucho para reflexión y pensar. Aprendo muchísimo de ella y de mi familia".

"Cuando hablamos los tres quería proteger a las familias y evitar lo que está pasando ahora, no es una cuestión de caretaje. Queríamos decir 'esto ya pasó', y hablarlo en familia", reveló acerca de la conversación que mantuvieron los involucrados.

"Los chats que se filtraron son falsos y por eso no iba a salir a hablar. Pero fue escalando y ahora la situación es esta. En todos los programas empezaron a decir la información que les llegaba y terminó con Luciana contando todo en todos lados", concluyó el periodista.

Diego Brancatelli rompió el silencio luego de que su amante confirmara relación

En la tarde de ayer (martes 13/5) Luciana Elbusto reactivó la polémica al confirmar haber tenido un romance con Diego Brancatelli tras la filtración de los presuntos chats entre ambos. En este marco, el periodista se vio obligado a dar explicaciones cuando las cámaras de A la tarde, envío de América TV, lo interceptaron.

"Cecilia es la persona que más amo"

"Lo más importante está en mi casa"



Brancatelli fue abordado por el cronista Oliver Quiroz a la salida de C5N. Sin perder los modos, el periodista afirmó: "No le esquivo a nada, a lo que hice, a lo que soy. (...) Pero insisto, es un tema del ámbito persona, es un ámbito en el que yo decido resolver las cagadas que me mandé, las cosas que hice bien, las cosas que hice mal, soy un padre de una familia hermosa y a la que amo".

Estamos fuertes, estamos muy bien. No inventen cosas. Ya hoy supieron y hablaron un montón de todo. Muchas cosas que son verdad, pero no todo. Todo lo que tengo que aclarar lo voy a aclarar con quien yo desee Estamos fuertes, estamos muy bien. No inventen cosas. Ya hoy supieron y hablaron un montón de todo. Muchas cosas que son verdad, pero no todo. Todo lo que tengo que aclarar lo voy a aclarar con quien yo desee

"Yo deseo, elijo no hacerlo con ustedes, lo que tenga para decir y aclarar, primero con Cecilia, que es la persona que más me importa en todo esto, y mis hijos, a los que mantenemos al margen de todo esto", agregó Brancatelli.

