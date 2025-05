Elisa Carrió, áspera contra María Laura Santillán en LN+: "Una falta de respeto"

No, pero, ¿sabés qué pasa? Yo no vengo nunca. Y venir a las 12:00 para hablar dos minutos en un panel a mí me parece una falta de respeto No, pero, ¿sabés qué pasa? Yo no vengo nunca. Y venir a las 12:00 para hablar dos minutos en un panel a mí me parece una falta de respeto

Elisa Carrió habló de las parejas del presidente Javier Milei: "Todos son contratos"

Con su estilo directo, Carrió opinó en diálogo con el envío Puro show (El Trece) sobre la relación entre la política y el espectáculo, y en ese sentido, se refirió a las parejas del presidente Javier Milei y dejó definiciones provocadoras sobre la farándula argentina.

Consultada por el vínculo entre figuras mediáticas y dirigentes políticos, Carrió no escatimó en calificativos. " Hay una reminiscencia a los '90, pero con una Yuyito más grande", dijo en alusión a la ex pareja del mandatario nacional, en un comentario que evocó las recordadas relaciones del menemismo.

La ex diputada fue más allá consultada sobre las relaciones del Presidente señaló que "todos son contratos", al referirse no sólo a los vínculos amorosos de Milei sino de algunos referentes de la política. "Yo lo aprendí en los '90. Pregunto todo. Era amiga de Zulema Yoma y me contaba todos los contratos", sostuvo, sin dar más detalles.

Carrió también apuntó contra las celebridades que han mantenido vínculos sentimentales con dirigentes, a quienes etiquetó como "gatos". En ese marco, criticó la teatralización de las relaciones en el ámbito del poder y sugirió que muchas de ellas responden a acuerdos convenientes más que a afectos reales

