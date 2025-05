Luis Juez se mete en la campaña porteña : Macri es "la gorda Carrió con calzoncillos"

“La Ciudad es nuestra”

En cuanto a la elección porteña del 18 de mayo que dividió a los libertarios y el PRO, Juez comentó: "En serio digo...Parecés Gerardo Zamora peleando la Ciudad de Buenos Aires con una ferocidad…Cualquier cosa la discutimos, pero menos la Ciudad. La cuidad es nuestra. Creo que esa pelea portuaria, típica de los porteños, nos va a traer grandes consecuencias".

Y acentuó sus críticas a Macri: "A estos tipos que han tenido mucho poder y son muy pitucos no les gusta que les digas las cosas. Es la historia de mi vida".

"Yo soy un enano jetón que por algo me echó a la mierda Blancanieves. Me dijo 'este es el enano más jetón, sacalo cagando'. Yo no me voy a callar la boca, a Macri le voy a decir lo que pienso", agregó.

E insistió en el rol que debería asumir Macri: "debería construir una relación desde la veteranía, desde la astucia, desde la picardía (con Javier Milei) y no desde el valijeo de un montón de pícaros que lo mandan a chocar al cuete".

"He fracaso en esto, por eso le dije acá está la presidencia, yo no quiero ser más el presidente de la bancada (del PRO en la Cámara alta), no me sirve", remarcó.

