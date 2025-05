Repudio a Federico Bulos por las barbaridades de Gabriel Anello sobre Riquelme

Riquelme "negro ignorante" y silencio de Bulos y el resto de la mesa

Claro, Bulos quedó en el centro de la escena porque una de las cámaras lo enfocaba directamente a él y porque, de todos los presentes, era el periodista más reconocido. Una voz y un rostro que el televidente acostumbra a ver por TV y a escuchar en los relatos del fútbol de Primera División.

image.png Gabriel Anello, desencajado en su programa de Radio Mitre

Quizás algo avergonzado por lo que estaba escuchando, pero sin sorprenderse en absoluto, Bulos decidió agachar la cabeza y ocupar su atención en otra cosa. Como si lo de Gabriel Anello quedara en un segundo plano mientras se ocupaba de chequear su celular o la computadora que tenía enfrente.

Los otros compañeros, en una postura mucho más repudiable, miraban a Anello estoicos. Firmes. Alguno hasta le devolvía una sonrisa cómplice, aprobando todo lo que el periodista disparaba.

"Muchachos, ya terminamos con el curro del INADI. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme. Yo tengo una cultura en donde los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes", manifestaba un Gabriel Anello desencajado.

Gabriel Anello volvió a apuntar contra el presidente de Boca, lo calificó de “verdulero” y afirmó: “A mí no me corren con el Inadi, a los negros se los llama negros y a los marrones se los llama marrones”. pic.twitter.com/j2ZenpYCZI — Corta (@somoscorta) May 7, 2025

Bulos, mientras tanto, intentaba enfocar su atención a otra cosa. De su postura surgen algunas suposiciones: o no le interesaba en lo más mínimo lo que su compañero estaba diciendo, o estaba totalmente de acuerdo (no solo en el contenido sino en las formas discriminatorias), o la vergüenza no le permitió hacer otra cosa.

"Yo no soy antiBoca, yo soy anti Riquelme, no se confundan. No soy anti Boca, yo respeto muchísimo a Boca. Yo al que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se los digo. Al verdulero, al ignorante, al burro", seguía Anello.

Era tal el silencio de Bulos que también vale otra hipótesis: que lo de Anello estuviese acordado previamente y el periodista tuviese vía libre para hablar, previo acuerdo con autoridades del Grupo Clarín (afín a Mauricio Macri, enemigo ferviente de Riquelme en su lucha por el poder de Boca).

1366-1699477219231108667.jpg Ibarra-Macri, la fórmula que perdió las elecciones contra Riquelme Foto NA

La conversación pública no se lo dejó pasar, y en redes sociales apuntaron contra la pasividad de Federico Bulos. "Veo que Anello es tendencia por las barbaridades que dice en Mitre (me sorprende el silencio de Bulos, a quien considero buena gente)", señaló un usuario.

"Lo que me destroza que el negro Bulos se haga el pelotudo y que cada vez que Anello diga negros levante la cabeza así", sostuvo otro. "El negro bulos que es hincha de Boca, agacha la cabeza eso me parece aún peor, ya q anello es un títere del poder está para eso el tipo para pegarle a Riquelme", escribió otro.

