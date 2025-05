Gabriel Anello sobre Juan Román Riquelme: "Negros ignorantes" y "verdulero"

Además, apuntó contra colegas y siguió disprando contra el ex número 10: "Yo no soy Martín Arevallo, no soy Marcelo Nasarala ni los pelotudos esos que ustedes están acostumbrados a tratar. A mi me sobra calle y me sobran huevos... Yo no soy anti Boca. Yo soy anti Riquelme. Respeto muchísimo a Boca, al que no respeto es al negro Riquelme. Al verdulero, al ignorante, al burro"