Independiente resurgió y apretó un grupo en el que puede clasificar cualquiera

image.png El Rojo ya perdía a los 7´de juego FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA

Sin embargo, no se dejó amedrentar y redobló la intensidad. Comenzó a llevarse por delante a un equipo local que no supo mantener la ventaja y, al minuto 14´, Matías Giménez puso el empate. No aflojó; el Rojo continuó con el envión y al minuto 21´lo dio vuelta en los pies de Lautaro Millán. Luego vendrían el resto de los tantos, todos convertidos por delanteros, lo que representa una gran noticia para Julio Vaccari: Diego Tarzia a los 46´, Matías Giménez otra vez a los 61´, y Santiago Hidalgo a los 92´.