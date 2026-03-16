Instituto 2 vs Independiente 1: La Gloria ante un rival flojo en defensa

Instituto le ganó 2 a 1 a Independiente de Avellaneda por la fecha número 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Rojo perdió la posibilidad de ser el escolta de Vélez mientras que la Gloria logró sumar en la aspiración de entrar a los Playoffs del campeonato argentino.

El equipo de Gustavo Quinteros llegaba de empatar en un partidazo ante Unión en condición de local mientras que los de Diego Flores perdieron ante Talleres de visitantes en su partido anterior.

El encuentro tuvo un trámite cambiante. Antes del gol tempranero del Rojo, Independiente hizo los méritos para ponerse en ventaja.

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En los minutos posteriores al empate (que llegó inmediatamente después del gol de Abaldo), la Gloria estuvo mejor que su rival.

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Durante el resto del primer tiempo, se prestaron el protagonismo y daba la impresión que no había mitad de cancha.

A los 33 Instituto consiguió el 2 a 1, lo que marcó la tónica de la segunda parte.

Independiente buscó durante todo el segundo tiempo mientras que su rival buscó salir de contra con los espacios que dejó el equipo de Quinteros.

El encuentro terminó 2 a 1 y en la fecha que viene los cordobeses visitarán a Boca mientras que el Rojo será local de Talleres.

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Live Blog Post FINAL DEL PARTIDO

Live Blog Post La Gloria tuvo el tercero a los 25 Sufre Independiente que si bien intenta buscarlo, deja espacios e Instituto sabe como explotar de contra. Puede pasar cualquier cosa en los 20 finales. VER +

Live Blog Post 15 minutos del segundo tiempo La tónica del partido es clara en la segunda parte: Independiente intenta tomar la iniciativa e Instituto apela a los espacios que deja el Rojo en el fondo.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo entre Instituto e Independiente

Live Blog Post Final del primer tiempo en Córdoba: 2 a 1 Instituto Partidazo en Córdoba entre Instituto e Independiente. Arrancó mejor el Rojo que encontró el gol a los 12. Un minuto después lo empató la Gloria, que luego del tanto, mejoró su rendimiento. Luego los de Quinteros volvieron a tomar cierto protagonismo, aunque el trámite fue totalmente cambiante y por momentos no hubo mitad de cancha. A los 33, llegó el segundo gol de los de Flores y así cerró la primera mitad. Partidazo que promete un gran segundo tiempo. VER +

Live Blog Post Claro tiro libre de Malcorra a los 45 El ex Central lanzó un tiro libre que pasó cerca del palo de la Gloria.

Live Blog Post Gol de Instituto a los 33 Cerato pone el 2 a 1 para la Gloria en un verdadero partidazo.

Live Blog Post Trámite cambiante en 30 Antes del gol era mejor Independiente, luego del gol de Instituto, la Gloria tuvo buenos minutos y luego el protagonismo volvió a ser del Rojo. Partido de ida y vuelta y mucho tránsito por la mitad de cancha. VER +

Live Blog Post Nicolás Ramírez no fue al VAR por posible penal Abregú le sacó la camiseta a Marcone en el área de Instituto y el VAR no llamó al juez principal a pesar de esta situación.

Live Blog Post Ahora Roffo salva a Instituto Fernández Cedrés disparó de afuera del área y el arquero resolvió de gran manera para que la pelota vaya al córner. Partido de trámite cambiante y casi sin mediocampo. VER +

Live Blog Post Cambio en el Rojo A los 21 se retiró Zabala e ingresó Valenzuela.

Live Blog Post Rey salvó a Independiente a los 20 Córdoba lanzó un centro, Jara conectó y Rey tapó el mano a mano. Luego Lomónaco derribó al delantero aunque para Nicolás Ramírez no fue penal. Luego el Rojo salió de contra y Abaldo no pudo aprovecharla. VER +

Live Blog Post Igualó Instituto a los 14 Un minuto después del gol del Rojo, Luna puso el 1 a 1 y hay partidazo en Alta Córdoba. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2033718349163626947&partner=&hide_thread=false ALEX LUNA LO EMPATÓ RÁPIDO PARA INSTITUTO ANTE INDEPENDIENTE #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite pic.twitter.com/zNu1PsrBwu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 17, 2026 VER +

Live Blog Post Golazo de Independiente a los 13 Desde un córner, Matías Abalado amagó y remató con mucha potencia al segundo palo. A lo Enzo Fernández contra México en Qatar. Golazo del Rojo que se notaba que era el que buscaba. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2033717940764225962&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE ABALDO PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE SOBRE INSTITUTO #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite pic.twitter.com/CpQYSEQIyp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 17, 2026 VER +

Live Blog Post Sorpresa de Gustavo Quinteros Ignacio Pussetto arrancó por izquierda y Abaldo por derecha, al contrario de lo que se esperaba incialmente.

Live Blog Post Juegan Instituto e Independiente Movió Franco Jara y ya juegan la Gloria y el Rojo.

Live Blog Post Ya están los equipos en el Monumental Presidente Perón Instituto e Independiente ya están en la cancha para disputar su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Live Blog Post Formaciones de Instituto vs Independiente formación de Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Agustín Massacesi; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores. once de Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros + EN GOLAZO24 Impacto total en Boca por la última decisión de Chiquito Romero VER +

Live Blog Post Instituto vs Independiente: lo que hay que saber Hora: 22.15.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: José Carreras.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Puntaje de cada uno: Independiente, 14 puntos. Instituto, 8 puntos. image VER +