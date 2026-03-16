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en vivo EL ROJO NO ES ESCOLTA

Instituto 2 vs Independiente 1: La Gloria ante un rival flojo en defensa

Instituto 2 vs Independiente 1: La Gloria aguantó en un gran partido

Instituto 2 vs Independiente 1: La Gloria aguantó en un gran partido

REDES Instituto ACC
Instituto 2 vs Independiente 1: La Gloria aguantó en un gran partido

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Independiente perdió ante Instituto de Córdoba y no logró ser escolta en la zona A del Torneo Apertura.

16 de marzo de 2026 - 21:09
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El equipo de Gustavo Quinteros llegaba de empatar en un partidazo ante Unión en condición de local mientras que los de Diego Flores perdieron ante Talleres de visitantes en su partido anterior.

El encuentro tuvo un trámite cambiante. Antes del gol tempranero del Rojo, Independiente hizo los méritos para ponerse en ventaja.

En los minutos posteriores al empate (que llegó inmediatamente después del gol de Abaldo), la Gloria estuvo mejor que su rival.

Durante el resto del primer tiempo, se prestaron el protagonismo y daba la impresión que no había mitad de cancha.

A los 33 Instituto consiguió el 2 a 1, lo que marcó la tónica de la segunda parte.

Independiente buscó durante todo el segundo tiempo mientras que su rival buscó salir de contra con los espacios que dejó el equipo de Quinteros.

El encuentro terminó 2 a 1 y en la fecha que viene los cordobeses visitarán a Boca mientras que el Rojo será local de Talleres.

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FINAL DEL PARTIDO

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La Gloria tuvo el tercero a los 25

Sufre Independiente que si bien intenta buscarlo, deja espacios e Instituto sabe como explotar de contra.

Puede pasar cualquier cosa en los 20 finales.

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15 minutos del segundo tiempo

La tónica del partido es clara en la segunda parte: Independiente intenta tomar la iniciativa e Instituto apela a los espacios que deja el Rojo en el fondo.

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Comenzó el segundo tiempo entre Instituto e Independiente

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Final del primer tiempo en Córdoba: 2 a 1 Instituto

Partidazo en Córdoba entre Instituto e Independiente.

Arrancó mejor el Rojo que encontró el gol a los 12. Un minuto después lo empató la Gloria, que luego del tanto, mejoró su rendimiento.

Luego los de Quinteros volvieron a tomar cierto protagonismo, aunque el trámite fue totalmente cambiante y por momentos no hubo mitad de cancha.

A los 33, llegó el segundo gol de los de Flores y así cerró la primera mitad.

Partidazo que promete un gran segundo tiempo.

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Claro tiro libre de Malcorra a los 45

El ex Central lanzó un tiro libre que pasó cerca del palo de la Gloria.

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Gol de Instituto a los 33

Cerato pone el 2 a 1 para la Gloria en un verdadero partidazo.

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Trámite cambiante en 30

Antes del gol era mejor Independiente, luego del gol de Instituto, la Gloria tuvo buenos minutos y luego el protagonismo volvió a ser del Rojo.

Partido de ida y vuelta y mucho tránsito por la mitad de cancha.

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Nicolás Ramírez no fue al VAR por posible penal

Abregú le sacó la camiseta a Marcone en el área de Instituto y el VAR no llamó al juez principal a pesar de esta situación.

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Ahora Roffo salva a Instituto

Fernández Cedrés disparó de afuera del área y el arquero resolvió de gran manera para que la pelota vaya al córner.

Partido de trámite cambiante y casi sin mediocampo.

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Cambio en el Rojo

A los 21 se retiró Zabala e ingresó Valenzuela.

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Rey salvó a Independiente a los 20

Córdoba lanzó un centro, Jara conectó y Rey tapó el mano a mano.

Luego Lomónaco derribó al delantero aunque para Nicolás Ramírez no fue penal. Luego el Rojo salió de contra y Abaldo no pudo aprovecharla.

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Igualó Instituto a los 14

Un minuto después del gol del Rojo, Luna puso el 1 a 1 y hay partidazo en Alta Córdoba.

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Golazo de Independiente a los 13

Desde un córner, Matías Abalado amagó y remató con mucha potencia al segundo palo. A lo Enzo Fernández contra México en Qatar. Golazo del Rojo que se notaba que era el que buscaba.

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Sorpresa de Gustavo Quinteros

Ignacio Pussetto arrancó por izquierda y Abaldo por derecha, al contrario de lo que se esperaba incialmente.

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Juegan Instituto e Independiente

Movió Franco Jara y ya juegan la Gloria y el Rojo.

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Ya están los equipos en el Monumental Presidente Perón

Instituto e Independiente ya están en la cancha para disputar su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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Formaciones de Instituto vs Independiente

formación de Instituto:

Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Agustín Massacesi; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.

once de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros

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Instituto vs Independiente: lo que hay que saber

  • Hora: 22.15.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • VAR: José Carreras.
  • Estadio: Monumental Presidente Perón.
  • Puntaje de cada uno: Independiente, 14 puntos. Instituto, 8 puntos.
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Historial Instituto vs Independiente

A lo largo de la historia, ambos equipos se han enfrentado un total de 33 veces en Primera División. En estos partidos, el Rojo se quedó con la victoria en 18 oportunidades, la Gloria en 6 y empataron en los 9 encuentros restantes.

El antecedente más cercano fue el 29 de agosto de 2025, también Córdoba, donde se repartieron los puntos tras igualar sin goles.

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