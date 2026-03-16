Instituto le ganó 2 a 1 a Independiente de Avellaneda por la fecha número 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Rojo perdió la posibilidad de ser el escolta de Vélez mientras que la Gloria logró sumar en la aspiración de entrar a los Playoffs del campeonato argentino.
Instituto 2 vs Independiente 1: La Gloria ante un rival flojo en defensa
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Independiente perdió ante Instituto de Córdoba y no logró ser escolta en la zona A del Torneo Apertura.
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FINAL DEL PARTIDO
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La Gloria tuvo el tercero a los 25
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15 minutos del segundo tiempo
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Comenzó el segundo tiempo entre Instituto e Independiente
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23:04
Final del primer tiempo en Córdoba: 2 a 1 Instituto
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23:02
Claro tiro libre de Malcorra a los 45
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22:50
Gol de Instituto a los 33
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22:47
Trámite cambiante en 30
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Nicolás Ramírez no fue al VAR por posible penal
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Ahora Roffo salva a Instituto
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Cambio en el Rojo
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Rey salvó a Independiente a los 20
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Igualó Instituto a los 14
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Golazo de Independiente a los 13
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Sorpresa de Gustavo Quinteros
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Juegan Instituto e Independiente
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22:08
Ya están los equipos en el Monumental Presidente Perón
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14:02
Formaciones de Instituto vs Independiente
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14:00
Instituto vs Independiente: lo que hay que saber
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13:59
Historial Instituto vs Independiente
El equipo de Gustavo Quinteros llegaba de empatar en un partidazo ante Unión en condición de local mientras que los de Diego Flores perdieron ante Talleres de visitantes en su partido anterior.
El encuentro tuvo un trámite cambiante. Antes del gol tempranero del Rojo, Independiente hizo los méritos para ponerse en ventaja.
En los minutos posteriores al empate (que llegó inmediatamente después del gol de Abaldo), la Gloria estuvo mejor que su rival.
Durante el resto del primer tiempo, se prestaron el protagonismo y daba la impresión que no había mitad de cancha.
A los 33 Instituto consiguió el 2 a 1, lo que marcó la tónica de la segunda parte.
Independiente buscó durante todo el segundo tiempo mientras que su rival buscó salir de contra con los espacios que dejó el equipo de Quinteros.
El encuentro terminó 2 a 1 y en la fecha que viene los cordobeses visitarán a Boca mientras que el Rojo será local de Talleres.
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