Este sería el nuevo destino de Fernando Gago como entrenador

El periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo aseguró: “La U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago. El ex DT de Boca se encuentra analizando distintos aspectos de la institución antes de dar una respuesta”.

En la misma línea, la periodista Sabrina Otaegui afirmó que “está muy encaminado lo de Fernando Gago para dirigir a la U de Chile”, y agregó que la negociación “está en un 70%, aunque hasta que no firme no se puede asegurar”.

Desde la dirigencia del conjunto chileno buscan cerrar al sucesor de Francisco Meneghini antes de que termine marzo. Además de Gago, también aparecen como alternativas Jorge Fossati, Ariel Holan y Eduardo Berizzo, aunque el ex entrenador de Boca y Necaxa parece llevar la delantera.

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Números en Boca y Necaxa

En octubre de 2024, Fernando Gago llegó a Boca Juniors y durante su ciclo el equipo mostró algunos momentos de buen rendimiento.

Sin embargo, meses más tarde su situación comenzó a debilitarse, especialmente tras la eliminación frente a Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores, en febrero. Finalmente, Juan Román Riquelme tomó la decisión de despedirlo en abril, luego de la derrota ante River en el estadio Monumental.

Los números finales de Pintita como entrenador del Xeneize fueron 17 victorias, 6 empates y 7 derrotas, con la particularidad de haber sido el técnico de menor duración durante la gestión de Riquelme al frente del club.

Pocos meses después, Gago asumió como entrenador de Necaxa de México, donde su equipo obtuvo cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas en 17 partidos del torneo local, sumando un total de 17 puntos.

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Todo indica que su próximo destino podría ser Universidad de Chile, aunque todavía restan resolverse algunos detalles contractuales para que la operación se concrete.

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