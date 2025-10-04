Increíble lo que dijo Fernando Gago sobre su ciclo en Boca

“Vos me querés hacer una pregunta y yo te la estoy respondiendo con un dato. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta. Dijiste que en Boca me fui por resultados y saqué el 70% de puntos”.

“Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo he jugado en toda mi carrera más de 70 torneos y solo gané 17. Un fracasado, porque gané 17 de 70, no sirve. Me lesioné cinco veces, pero en ese momento no vieron que yo volví las cinco”.

“Creo que la vida, si nos basamos en resultado, es muy fácil. Por ahí podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o de cuál es el mejor equipo. Yo no considero que el que gana es el mejor”.

Esta fue la increíble reacción ante una simple pregunta que podría haberse respondido con un “no” y pasar a la siguiente, pero es evidente que todavía su herida por el despido de Boca le duele, sino no tendría que explicar tanto. Lo increíble es que haya puesto por encima de ganarle a River, el 70% de los puntos obtenidos en Boca, ahí sí se asemejó a Juan Román Riquelme.

