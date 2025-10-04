Hay personas que no reconocen sus errores ni sus fracasos, y así no aprenden de ellas. Este es el caso de Fernando Gago, que fracasó en Boca, él lo niega, y ahora lo critican en México por su actualidad. El ex DT de Boca remarcó logros irrelevantes de su paso por el “Xeneize” y menospreció cosas importantes que no ganó.
Increíble lo que dijo Fernando Gago sobre su ciclo en Boca
Fernando Gago habló en modo Riquelme y destacó cosas irrelevantes de su ciclo sin reconocer que falló en lo importante.
Fernando Gago en modo Riquelme
Fernando Gago no la está pasando bien en Necaxa, ya que su equipo viene de 3 derrotas consecutivas y además está 16º cuando son 18 equipos en el torneo. Debido a esto las conferencias de prensa son bastante calientes, ya que su estilo arrogante se asemeja al de Marcelo Gallardo, no aceptan que les marquen un error.
Un periodista le consultó si se había ido de Boca por los resultados, y “Pintita” respondió:
“70% de puntos. Sí, perdí un clásico, pero saqué el 70% de puntos. Hay una estadística, no te estoy mintiendo. ¿Perdí con River? Perdí con River. 70% de puntos”.
“Vos me querés hacer una pregunta y yo te la estoy respondiendo con un dato. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta. Dijiste que en Boca me fui por resultados y saqué el 70% de puntos”.
“Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo he jugado en toda mi carrera más de 70 torneos y solo gané 17. Un fracasado, porque gané 17 de 70, no sirve. Me lesioné cinco veces, pero en ese momento no vieron que yo volví las cinco”.
“Creo que la vida, si nos basamos en resultado, es muy fácil. Por ahí podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o de cuál es el mejor equipo. Yo no considero que el que gana es el mejor”.
Esta fue la increíble reacción ante una simple pregunta que podría haberse respondido con un “no” y pasar a la siguiente, pero es evidente que todavía su herida por el despido de Boca le duele, sino no tendría que explicar tanto. Lo increíble es que haya puesto por encima de ganarle a River, el 70% de los puntos obtenidos en Boca, ahí sí se asemejó a Juan Román Riquelme.
