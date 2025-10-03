José Luis Espert se reunió en la noche de este viernes con Javier Milei en la quinta de Olivos. Los rumores indicaban que el diputado fue a llevarle al Presidente su declinación como candidato a renovar su banca.
"NO ME BAJO NADA"
Con retuit de Milei, Espert desmintió que vaya a renunciar a su candidatura
José Luis Espert se reunió en la noche de este viernes con Javier Milei en la quinta de Olivos de lo que resultó su ratificación como candidato en medio del escándalo por su vínculo con un empresario detenido por narco.
Sin embargo, el economista negó esta misma noche que vaya a dar un paso al costado.
"Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!", respondió a un tuit del periodista Eduardo Feinmann en el que aseguraba que "todo conduce a la renuncia" de Espert como candidato, que era la versión extendida en esas horas.
El mensaje en la red social X fue retuiteado por Javier Milei, lo que indica que el Presidente sostiene la candidatura de Espert contra la opinión de buena parte de los integrantes de su gabinete.
Espert encabeza la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires y quedó envuelto en un escándalo porque recibió US$200 mil de una empresa ligada a un detenido por narcotráfico, con quien tendría un vínculo más amplio.
Según informó el canal A24, Espert habría decidido con su esposa bajar su candidatura a partir de la presión externa y dentro del Gobierno para dar un paso al costado. Sin embargo, el diputado confirmó que sigue en carrera.
La situación del economista liberal se complicó en las últimas horas cuando se confirmó una transferencia de US$200 mil a una cuenta suya en el exterior de una empresa relacionada con Federico 'Fred' Machado, detenido en su domicilio en Viedma y a la espera de extradición a USA, donde se lo juzgará por narcotráfico.
El documento del Bank of America apareció un día después de que Espert se negara durante una entrevista a confirmar o desmentir si recibió tal monto, que figuraba en primer término en una contabilidad de una empresa de Machado en poder de la justicia de Texas. Todo corresponde al año 2020.
La aparición del documento del banco estadounidense forzó a Espert a reconocer que había recibido el dinero, pero negó que fuera para el financiamiento de una campaña sino que se trató de un pago por un servicio de consultoría.
