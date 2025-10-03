Con retuit de Milei, Espert desmintió que vaya a renunciar a su candidatura

Espert encabeza la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires y quedó envuelto en un escándalo porque recibió US$200 mil de una empresa ligada a un detenido por narcotráfico, con quien tendría un vínculo más amplio.

Según informó el canal A24, Espert habría decidido con su esposa bajar su candidatura a partir de la presión externa y dentro del Gobierno para dar un paso al costado. Sin embargo, el diputado confirmó que sigue en carrera.

AVAL DE JAVIER MILEI A LA CONTINUIDAD DE ESPERT COMO CANDIDATO DE LLA



El Presidente retuiteó el mensaje en el que Espert confirma su continuidad como candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires. https://t.co/iYlu9YTGIc pic.twitter.com/cX73ufSGir — Urgente24.com (@U24noticias) October 4, 2025

La situación del economista liberal se complicó en las últimas horas cuando se confirmó una transferencia de US$200 mil a una cuenta suya en el exterior de una empresa relacionada con Federico 'Fred' Machado, detenido en su domicilio en Viedma y a la espera de extradición a USA, donde se lo juzgará por narcotráfico.

El documento del Bank of America apareció un día después de que Espert se negara durante una entrevista a confirmar o desmentir si recibió tal monto, que figuraba en primer término en una contabilidad de una empresa de Machado en poder de la justicia de Texas. Todo corresponde al año 2020.

La aparición del documento del banco estadounidense forzó a Espert a reconocer que había recibido el dinero, pero negó que fuera para el financiamiento de una campaña sino que se trató de un pago por un servicio de consultoría.

