Camuzzi pisa fuerte para terminar con esta obra inconclusa en la Patagonia

El Sistema Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 km de gasoductos troncales y más de 200 km de loops, alcanzando una extensión total superior a 1.700 km. Abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, entre ellas Esquel, Trevelin, El Bolsón, Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

La compañía destacó que la obra fue posible gracias a la coordinación entre las gobernaciones provinciales, el ENARGAS, la Secretaría de Energía y ENARSA, lo que permitió reactivar proyectos demorados y plantear un horizonte de desarrollo sostenido para la región cordillerana.

El rol de Camuzzi

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina, con operaciones en siete provincias y un tendido que supera los 50.000 km de gasoductos, ramales y redes de distribución. La compañía abastece a más de 2,4 millones de usuarios, cubriendo el 45% del territorio nacional.

Con la concreción de este plan, la firma busca asegurar el crecimiento económico y poblacional de la Patagonia cordillerana, eliminando los condicionamientos para nuevos usuarios y reforzando la confiabilidad del suministro.

