Camuzzi pisa fuerte para terminar con esta obra inconclusa en la Patagonia

Camuzzi Gas informó que el plan maestro de obras del Sistema Cordillerano Patagónico avanza con una reconfiguración más ambiciosa que la prevista originalmente. La compañía inició en junio la construcción de la Planta Compresora de Alto Río Senguer y el montaje de un nuevo equipo de compresión en la planta de Gobernador Costa, donde ya se movilizaron maquinarias y equipos pesados.
El proyecto, clave para resolver los problemas de abastecimiento y factibilidad de nuevos usuarios, se amplió para contemplar dos frentes adicionales. Por un lado, la interconexión entre el Gasoducto Patagónico y el Gasoducto General San Martín, que reemplazará la actual inyección desde un único yacimiento y vinculará a la región con el sistema troncal nacional.
Inversión y financiamiento
La finalización de las plantas de Gobernador Costa y Río Senguer está respaldada por un financiamiento de $24.800 millones de los Bancos Provinciales de Chubut y Neuquén, garantizado por Camuzzi. En tanto, la interconexión con el San Martín y la planta de Holdich representan $25.812 millones adicionales aportados por la licenciataria.
En conjunto, la inversión total del programa supera los $50.600 millones, una cifra que busca dar respuesta a las restricciones vigentes desde 2022, cuando la empresa se vio obligada a condicionar nuevas conexiones debido al crecimiento sostenido de la demanda.
El Sistema Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 km de gasoductos troncales y más de 200 km de loops, alcanzando una extensión total superior a 1.700 km. Abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, entre ellas Esquel, Trevelin, El Bolsón, Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
La compañía destacó que la obra fue posible gracias a la coordinación entre las gobernaciones provinciales, el ENARGAS, la Secretaría de Energía y ENARSA, lo que permitió reactivar proyectos demorados y plantear un horizonte de desarrollo sostenido para la región cordillerana.
El rol de Camuzzi
Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina, con operaciones en siete provincias y un tendido que supera los 50.000 km de gasoductos, ramales y redes de distribución. La compañía abastece a más de 2,4 millones de usuarios, cubriendo el 45% del territorio nacional.
Con la concreción de este plan, la firma busca asegurar el crecimiento económico y poblacional de la Patagonia cordillerana, eliminando los condicionamientos para nuevos usuarios y reforzando la confiabilidad del suministro.
