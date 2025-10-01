En un partido intenso PSG derrotó como visitante 2 a 1 a Barcelona por la segunda fecha de la Champions League, en un encuentro jugado en España, en el Estadio Olímpico de Barcelona por las reformas del Camp Nou, . El marcador lo abrió Ferrán Torres y lo igualó Senny Mayulu, todo esto en el primer tiempo. Sobre el final del partido Ramos le dio la victoria a los parisinos. Fue un partido de ida y vuelta y si bien por momentos dominó el Barza, la realidad es que el encuentro podría haber sido para cualquiera al final.
Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos
PSG derrotó a Barcelona 2 a 1 como visitante en un partido que por momentos mereció ir 2 goles abajo. Fue por la segunda fecha de la Champions League.
17:54
Final, PSG le vuelve a ganar al Barcelona, esta vez fue 2 a 1.
17:50
Gooool del PSG, los parisinos ganan 2 a 1. Gonzalo Ramos le da la victoria parcial al PSG. (Video)
17:36
El partido se torna de ida y vuelta y está para cualquiera en los últimos 10 minutos de juego.
17:24
Ahora el que va para adelante es Barcelona, tuvo un par de situaciones y supera en la mitad de la cancha a PSG. Los parisinos se paran de contra.
17:18
Crece el PSG en los primeros 15 minutos del complemento y ya busca darlo vuelta.
17:04
Arrancó el segundo tiempo. Barcelona 1-1 PSG.
16:48
Final del primer tiempo, Barcelona y PSG empatan 1 a 1. Los parisinos lograron el empate pero los catalanes fueron más en estos 45 minutos.
16:40
Goooool del PSG Mayulu. El PSG lo buscaba y estaba cada vez más cerca, lo consiguió y ahora empatan 1 a 1. Partido de ida y vuelta. (Video)
16:38
35 minutos y el PSG empieza a salir un poco, pero sigue siendo más Barcelona que ya hizo mérito para ponerse 2 a 0.
16:33
Pareció penal para el Barza, no llamaron al árbitro desde el VAR. (Video)
16:28
Cerca de la media hora de juego (27 min.) es todo del Barcelona. Los catalanes van y van y el PSG solo aguanta. Mas cerca del 2º Barcelona que del empate los parisinos.
16:19
Goooool de Barcelona. Ferrán Torres luego de una sucesión de pases envió a la red la pelota para poner el 1 a 0 para los catalanes. (Video)
16:15
El partido se torna de ida y vuelta. Lo tuvo el PSG por medio de Ilya Zabarnyi con un cabeazo que se fue apenas por arriba del travesaño. Respondió el Barcelona de contra, Torres eludió al arquero y sacó Ilya Zabarnyi sobre la linea. 15´ siguen 0-0. (Video)
16:09
Sobre 9 minutos Barcelona domina el juego, desde el arranque una gran jugada de Lamine Yamal (Video) casi termina en gol. Siguen 0-0.
16:04
Comenzaron todos los partidos, resultados en vivo sobre 4 minutos de juego.
16:01
Comenzó el partido Barcelona y PSG 0-0.
15:57
Final en los partidos del primer turno. Qarabag derrotó 2-0 al Copenhague, y el Newcastle goleó 4 a 0 de visitante al Union St. Guilloise en Bélgica.
PSG vuelve a vencer a Barcelona y ya es su “Bestia Negra”
El PSG venía de golearlo al Barcelona en las últimas dos oportunidades que se enfrentaron, y en esta ocasión parecía que todo se revertía ya que por momentos el Barcelona fue muy superior al PSG, inclusive llegó a merecer ir ganando por dos goles de diferencia, pero no aprovechó las chances y el conjunto francés lo derrotó 2 a 1.
En el primer tiempo fue donde se notó más la diferencia entre ambos, y esa diferencia la sacó Barcelona, pero en el juego, no en el resultado. Arrancó con todo los primeros minutos y fue superior a PSG hasta que logró anotar por medio de Ferrán Torres. Luego el PSG emparejó, pero no dominaba, lastimaba de contra, como casi todo el partido.
Antes de finalizar la primera etapa una de esas contras del PSG dio resultado y el PSG empató por medio de Senny Mayulu. Eso fue un balde de agua fría para el conjunto español, ya que se fue al vestuario igualado cuando se merecía un segundo gol.
En el complemento el PSG salió más decidido, pero no lo superó, sino que igualó el juego de Barcelona y ahí el partido se tornó de ida y vuelta y realmente estaba para que lo gane cualquiera. La verdad que si Barcelona hacía el 2 a 1 también era merecido. Sobre el final llegó el segundo de PSG por medio de Ramos y ya el local no tuvo chances de empatarlo.
En la próxima fecha el Barcelona volverá a ser local, enfrentará al Olympiacos de Grecia, mientras que el PSG visitará al Bayer Leverkusen.
Todos los partidos del miércoles
Los resultados de la fecha:
- Arsenal 2-0 Olympiacos
- Mónaco 2-2 Manchester City
- Leverkusen 1-1 PSV
- Dortmund 4-1 Athletic
- Napoli 2-1 Sporting Lisboa
- Villarreal 2-2 Juventus
