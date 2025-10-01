Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos

En un partido intenso PSG derrotó como visitante 2 a 1 a Barcelona por la segunda fecha de la Champions League , en un encuentro jugado en España, en el Estadio Olímpico de Barcelona por las reformas del Camp Nou , . El marcador lo abrió Ferrán Torres y lo igualó Senny Mayulu, todo esto en el primer tiempo. Sobre el final del partido Ramos le dio la victoria a los parisinos. Fue un partido de ida y vuelta y si bien por momentos dominó el Barza, la realidad es que el encuentro podría haber sido para cualquiera al final.

El PSG venía de golearlo al Barcelona en las últimas dos oportunidades que se enfrentaron, y en esta ocasión parecía que todo se revertía ya que por momentos el Barcelona fue muy superior al PSG, inclusive llegó a merecer ir ganando por dos goles de diferencia, pero no aprovechó las chances y el conjunto francés lo derrotó 2 a 1.

En el primer tiempo fue donde se notó más la diferencia entre ambos, y esa diferencia la sacó Barcelona, pero en el juego, no en el resultado. Arrancó con todo los primeros minutos y fue superior a PSG hasta que logró anotar por medio de Ferrán Torres. Luego el PSG emparejó, pero no dominaba, lastimaba de contra, como casi todo el partido.

Antes de finalizar la primera etapa una de esas contras del PSG dio resultado y el PSG empató por medio de Senny Mayulu. Eso fue un balde de agua fría para el conjunto español, ya que se fue al vestuario igualado cuando se merecía un segundo gol.

En el complemento el PSG salió más decidido, pero no lo superó, sino que igualó el juego de Barcelona y ahí el partido se tornó de ida y vuelta y realmente estaba para que lo gane cualquiera. La verdad que si Barcelona hacía el 2 a 1 también era merecido. Sobre el final llegó el segundo de PSG por medio de Ramos y ya el local no tuvo chances de empatarlo.

En la próxima fecha el Barcelona volverá a ser local, enfrentará al Olympiacos de Grecia, mientras que el PSG visitará al Bayer Leverkusen.

Todos los partidos del miércoles

Los resultados de la fecha:

Arsenal 2-0 Olympiacos

Mónaco 2-2 Manchester City

Leverkusen 1-1 PSV

Dortmund 4-1 Athletic

Napoli 2-1 Sporting Lisboa

Villarreal 2-2 Juventus

