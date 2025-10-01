urgente24
en vivo TODA LA 2º FECHA

Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos

Gonzalo Ramos le dio la victoria al PSG por 2 a 1 sobre Barcelona en la segunda fecha de la Champions League.

Gonzalo Ramos le dio la victoria al PSG por 2 a 1 sobre Barcelona en la segunda fecha de la Champions League.

Gonzalo Ramos le dio la victoria al PSG por 2 a 1 sobre Barcelona en la segunda fecha de la Champions League.

Gonzalo Ramos le dio la victoria al PSG por 2 a 1 sobre Barcelona en la segunda fecha de la Champions League.

PSG derrotó a Barcelona 2 a 1 como visitante en un partido que por momentos mereció ir 2 goles abajo. Fue por la segunda fecha de la Champions League.

1 de octubre de 2025 - 14:47

EN VIVO

En un partido intenso PSG derrotó como visitante 2 a 1 a Barcelona por la segunda fecha de la Champions League, en un encuentro jugado en España, en el Estadio Olímpico de Barcelona por las reformas del Camp Nou, . El marcador lo abrió Ferrán Torres y lo igualó Senny Mayulu, todo esto en el primer tiempo. Sobre el final del partido Ramos le dio la victoria a los parisinos. Fue un partido de ida y vuelta y si bien por momentos dominó el Barza, la realidad es que el encuentro podría haber sido para cualquiera al final.

barza

En el primer tiempo fue donde se notó más la diferencia entre ambos, y esa diferencia la sacó Barcelona, pero en el juego, no en el resultado. Arrancó con todo los primeros minutos y fue superior a PSG hasta que logró anotar por medio de Ferrán Torres. Luego el PSG emparejó, pero no dominaba, lastimaba de contra, como casi todo el partido.

Antes de finalizar la primera etapa una de esas contras del PSG dio resultado y el PSG empató por medio de Senny Mayulu. Eso fue un balde de agua fría para el conjunto español, ya que se fue al vestuario igualado cuando se merecía un segundo gol.

En el complemento el PSG salió más decidido, pero no lo superó, sino que igualó el juego de Barcelona y ahí el partido se tornó de ida y vuelta y realmente estaba para que lo gane cualquiera. La verdad que si Barcelona hacía el 2 a 1 también era merecido. Sobre el final llegó el segundo de PSG por medio de Ramos y ya el local no tuvo chances de empatarlo.

En la próxima fecha el Barcelona volverá a ser local, enfrentará al Olympiacos de Grecia, mientras que el PSG visitará al Bayer Leverkusen.

Todos los partidos del miércoles

Los resultados de la fecha:

  • Arsenal 2-0 Olympiacos
  • Mónaco 2-2 Manchester City
  • Leverkusen 1-1 PSV
  • Dortmund 4-1 Athletic
  • Napoli 2-1 Sporting Lisboa
  • Villarreal 2-2 Juventus
Live Blog Post

Final, PSG le vuelve a ganar al Barcelona, esta vez fue 2 a 1.

Live Blog Post

Gooool del PSG, los parisinos ganan 2 a 1. Gonzalo Ramos le da la victoria parcial al PSG. (Video)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1973491866470351326&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El partido se torna de ida y vuelta y está para cualquiera en los últimos 10 minutos de juego.

Otros resultados (80 min.)

  • Arsenal 1-1 Olympiacos
  • Mónaco 1-2 Manchester City
  • Leverkusen 1-1 PSV
  • Dortmund 2-1 Athletic
  • Napoli 2-1 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-2 Juventus
Live Blog Post

Ahora el que va para adelante es Barcelona, tuvo un par de situaciones y supera en la mitad de la cancha a PSG. Los parisinos se paran de contra.

Otros resultados (69 min.)

  • Arsenal 1-1 Olympiacos
  • Mónaco 1-2 Manchester City
  • Leverkusen 1-0 PSV
  • Dortmund 2-1 Athletic
  • Napoli 1-1 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-2 Juventus
Live Blog Post

Crece el PSG en los primeros 15 minutos del complemento y ya busca darlo vuelta.

Otros resultados (60 min.)

  • Arsenal 1-0 Olympiacos
  • Mónaco 1-2 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 2-1 Athletic
  • Napoli 1-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-2 Juventus
Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo. Barcelona 1-1 PSG.

Otros resultados (53 min.)

  • Arsenal 1-0 Olympiacos
  • Mónaco 1-2 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 2-0 Athletic
  • Napoli 1-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-1 Juventus
Live Blog Post

Final del primer tiempo, Barcelona y PSG empatan 1 a 1. Los parisinos lograron el empate pero los catalanes fueron más en estos 45 minutos.

Otros resultados (Entretiempo)

  • Arsenal 1-0 Olympiacos
  • Mónaco 1-2 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 1-0 Athletic
  • Napoli 1-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-0 Juventus
Live Blog Post

Goooool del PSG Mayulu. El PSG lo buscaba y estaba cada vez más cerca, lo consiguió y ahora empatan 1 a 1. Partido de ida y vuelta. (Video)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1973473350115541300&partner=&hide_thread=false

Otros resultados (43 min.)

  • Arsenal 1-0 Olympiacos
  • Mónaco 1-2 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 1-0 Athletic
  • Napoli 1-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-0 Juventus
Live Blog Post

35 minutos y el PSG empieza a salir un poco, pero sigue siendo más Barcelona que ya hizo mérito para ponerse 2 a 0.

Otros resultados (37 min.)

  • Arsenal 1-0 Olympiacos
  • Mónaco 1-1 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 1-0 Athletic
  • Napoli 1-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-0 Juventus
Live Blog Post

Pareció penal para el Barza, no llamaron al árbitro desde el VAR. (Video)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1973470942769697255&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cerca de la media hora de juego (27 min.) es todo del Barcelona. Los catalanes van y van y el PSG solo aguanta. Mas cerca del 2º Barcelona que del empate los parisinos.

Otros resultados (27 min.)

  • Arsenal 1-0 Olympiacos
  • Mónaco 1-1 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 1-0 Athletic
  • Napoli 0-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-0 Juventus
Live Blog Post

Goooool de Barcelona. Ferrán Torres luego de una sucesión de pases envió a la red la pelota para poner el 1 a 0 para los catalanes. (Video)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1973469235553714561&partner=&hide_thread=false

Otros resultados (20 min.)

  • Arsenal 1-0 Olympiacos
  • Mónaco 1-1 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 0-0 Athletic
  • Napoli 0-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 1-0 Juventus
Live Blog Post

El partido se torna de ida y vuelta. Lo tuvo el PSG por medio de Ilya Zabarnyi con un cabeazo que se fue apenas por arriba del travesaño. Respondió el Barcelona de contra, Torres eludió al arquero y sacó Ilya Zabarnyi sobre la linea. 15´ siguen 0-0. (Video)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1973467789437407352&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Sobre 9 minutos Barcelona domina el juego, desde el arranque una gran jugada de Lamine Yamal (Video) casi termina en gol. Siguen 0-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1973464269342511187&partner=&hide_thread=false

Otros resultados (10 min.)

  • Arsenal 0-0 Olympiacos
  • Mónaco 0-0 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 0-0 Athletic
  • Napoli 0-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 0-0 Juventus
Live Blog Post

Comenzaron todos los partidos, resultados en vivo sobre 4 minutos de juego.

  • Arsenal 0-0 Olympiacos
  • Mónaco 0-0 Manchester City
  • Leverkusen 0-0 PSV
  • Dortmund 0-0 Athletic
  • Napoli 0-0 Sporting Lisboa
  • Villarreal 0-0 Juventus
Live Blog Post

Comenzó el partido Barcelona y PSG 0-0.

Live Blog Post

Final en los partidos del primer turno. Qarabag derrotó 2-0 al Copenhague, y el Newcastle goleó 4 a 0 de visitante al Union St. Guilloise en Bélgica.

image
image

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES