La Metro vuelve en forma de fichas: Cómo será su nuevo formato

Durante todo septiembre, la emisora funcionó en lo que denominaron "La Previa", un período de transición que sirvió para ajustar detalles técnicos y artísticos mientras ponía a prueba el nuevo formato en el aire. Ahora, con octubre ya en marcha, la señal consolida su identidad definitiva, apostando a una fórmula simple pero efectiva: máxima música, mínima interrupción y alta capacidad de quedar en la memoria del oyente.

La estrategia detrás de METRO POWER HITS está bien definida. Se trata de un formato Hot AC / CHR latino familiar, pensado para una audiencia amplia que va desde los 20 hasta los 49 años, aunque su corazón apunta especialmente al segmento de 25 a 44. La promesa es concreta: más canciones por hora, tandas publicitarias cortas, junto con locuciones precisas que aporten contexto sin invadir el curso musical.

