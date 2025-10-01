El último domingo de agosto marcó un antes y un después para la radio porteña. Después de más de 20 años siendo una de las voces reconocibles del dial, Radio Metro en FM 95.1 bajó definitivamente sus micrófonos y cerró un ciclo que había construido su identidad alrededor de figuras emblemáticas y contenidos hablados. La noticia no cayó de sorpresa para quienes seguían de cerca los movimientos del medio, aunque sí dejó un sabor agridulce entre los oyentes que crecieron escuchando esa frecuencia.
FM 95.1
La Metro vuelve en forma de fichas: Cómo será su nuevo formato
El lunes 6 de octubre la 95.1 cambia de estilo. Conocé de qué se trata la nueva radio METRO POWER HITS.
Días antes del cierre, Nicolás "Cayetano" Cajg, conductor histórico de la emisora, había sido quien salió a ponerle el pecho a los rumores. Con la honestidad que lo caracteriza, decidió confirmar lo que muchos ya intuían: "Salgo a confirmarlo, no a desmentirlo. Me gustaría salir a desmentirlo, pero es verdad". Sus palabras resonaron con la tristeza de quien sabe que algo importante está llegando a su fin, aunque también dejó entrever cierta resignación frente a los cambios inevitables de la industria.
"Obviamente, no es el mejor momento del año para que sucedan estas cosas, ni las mejores formas, pero pasan. No voy a sorprenderme ni a enojarme", continuó diciendo.
Pero lo que parecía ser un final resultó ser, en realidad, una reinvención total. La frecuencia 95.1, ahora bajo el mando de Grupo Alpha Media, anunció su regreso con un proyecto completamente distinto. Este lunes 6 de octubre, la emisora arranca oficialmente como "METRO POWER HITS", una propuesta musical que promete conquistar a quienes buscan escuchar éxitos desde los años 2000 hasta la actualidad, con un enfoque fresco, ágil y diseñado para conectar con el oyente moderno.
Radio Metro cambia de piel y apuesta a los hits
La nueva identidad de la estación llegó acompañada de un eslogan que no deja lugar a dudas sobre sus intenciones: "Si no podés dejar de cantar, es culpa nuestra". Una invitación clara a sumergirse en una programación repleta de hits, donde el protagonismo absoluto lo tendrá la música y no los largos bloques de conversación que caracterizaban a la anterior propuesta.
Durante todo septiembre, la emisora funcionó en lo que denominaron "La Previa", un período de transición que sirvió para ajustar detalles técnicos y artísticos mientras ponía a prueba el nuevo formato en el aire. Ahora, con octubre ya en marcha, la señal consolida su identidad definitiva, apostando a una fórmula simple pero efectiva: máxima música, mínima interrupción y alta capacidad de quedar en la memoria del oyente.
La estrategia detrás de METRO POWER HITS está bien definida. Se trata de un formato Hot AC / CHR latino familiar, pensado para una audiencia amplia que va desde los 20 hasta los 49 años, aunque su corazón apunta especialmente al segmento de 25 a 44. La promesa es concreta: más canciones por hora, tandas publicitarias cortas, junto con locuciones precisas que aporten contexto sin invadir el curso musical.
----------------------
Más contenido en Urgente24
Cuenta DNI cambia sus promociones y arrasa con los nuevos reintegros
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"
El Trece prepara un bombazo: Quién será la próxima gran incorporación