El Trece prepara un bombazo: Quién será la próxima gran incorporación

Según trascendió, la propuesta consiste en ubicar a Casán al mando de un ciclo diario con formato de magazine. Esto significaría un espacio donde ella pueda desplegar todo su arsenal: entrevistas mano a mano con personalidades del espectáculo y la política, análisis de la actualidad nacional y ese humor corrosivo que la caracteriza.

La estructura del programa permitiría que la conductora tenga libertad creativa, algo fundamental para alguien con su personalidad. Moria no es de seguir libretos al pie de la letra ni de contenerse cuando algo le parece digno de comentario. Esa autenticidad, lejos de ser un problema, se convirtió históricamente en su mayor fortaleza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1972700942714937364&partner=&hide_thread=false El futuro laboral de Moria Casán, en palabras de Mati Vázquez.@puroshowok pic.twitter.com/52gGlYn3zP — eltrece (@eltreceoficial) September 29, 2025 Publicación en X de @eltreceoficial.

No obstante, hasta el momento, Casán —quien ocupó portadas de revistas en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera— no emitió declaraciones públicas sobre las negociaciones. Pero, según Vásquez, si las conversaciones prosperan, El Trece estaría incorporando una pieza fundamental para reforzar su grilla y competir con renovada fuerza en la batalla por el rating.

