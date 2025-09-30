Las modificaciones en las programaciones televisivas son moneda corriente, parte del ritmo habitual de la industria. Sin embargo, hay noticias que rompen la rutina y generan expectativa inmediata. Que Moria Casán esté evaluando regresar a la pantalla chica no es un dato menor, y mucho menos cuando El Trece aparece como el canal detrás de esta noticia.
INESPERADO
El Trece prepara un bombazo: Quién será la próxima gran incorporación
Según Matías Vázquez, El Trece estaría considerando a una personalidad televisiva de peso para sumarla a su grilla. ¿Quién es?
La diva argentina, conocida por su lengua afilada y su capacidad para generar contenido donde pisa, podría estar a punto de firmar un acuerdo que la devuelva al prime time de la televisión abierta, pero no nos adelantemos, mejor vamos con los detalles.
Para empezar, fue Matías Vázquez, al frente de "Puro Show" (El Trece), quien lanzó la primicia durante el programa. El presentador no anduvo con vueltas y compartió información que venía circulando por los pasillos del canal: "Hace pocos días hubo una reunión muy buena con una mega figura". La frase cayó como bomba entre el equipo y despertó la curiosidad de la audiencia, que no tardó en especular sobre posibles nombres. Pero Vázquez decidió no estirar el misterio demasiado.
Apenas unos minutos después, amplió: "Se estuvo hablando con esta gran diva, y ella está muy interesada con la propuesta que le hicieron".
¿Será Moria Casán la nueva figura de El Trece?
Finalmente, Vázquez cerró con la confirmación que muchos sospechaban: "Estamos en condiciones de afirmar que las negociaciones avanzadas son para que Moria Casán esté conduciendo un magazine en El Trece". Lo que implica que ambas partes estarían evaluando seriamente los términos del contrato.
Según trascendió, la propuesta consiste en ubicar a Casán al mando de un ciclo diario con formato de magazine. Esto significaría un espacio donde ella pueda desplegar todo su arsenal: entrevistas mano a mano con personalidades del espectáculo y la política, análisis de la actualidad nacional y ese humor corrosivo que la caracteriza.
La estructura del programa permitiría que la conductora tenga libertad creativa, algo fundamental para alguien con su personalidad. Moria no es de seguir libretos al pie de la letra ni de contenerse cuando algo le parece digno de comentario. Esa autenticidad, lejos de ser un problema, se convirtió históricamente en su mayor fortaleza.
No obstante, hasta el momento, Casán —quien ocupó portadas de revistas en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera— no emitió declaraciones públicas sobre las negociaciones. Pero, según Vásquez, si las conversaciones prosperan, El Trece estaría incorporando una pieza fundamental para reforzar su grilla y competir con renovada fuerza en la batalla por el rating.
