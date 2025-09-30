Corte Suprema validó operativo en el que se le encontró droga a empresario de USA en Goya

En el automóvil se descubrió sobre el asiento trasero un bolso de viaje que contenía un bolso de mano que contenía 4 bolsas con 5 pastillas de colores en forma de figuras animales. Además, una sustancia de polvo color rosa y 3 fragmentos de troquel. Asimismo, en un recipiente de plástico se encontraron también 4 pastillas blancas y en un compartimiento de la puerta del lado del conductor se hallaron paquetes de cigarrillos armados de cannabis. En el automóvil se descubrió sobre el asiento trasero un bolso de viaje que contenía un bolso de mano que contenía 4 bolsas con 5 pastillas de colores en forma de figuras animales. Además, una sustancia de polvo color rosa y 3 fragmentos de troquel. Asimismo, en un recipiente de plástico se encontraron también 4 pastillas blancas y en un compartimiento de la puerta del lado del conductor se hallaron paquetes de cigarrillos armados de cannabis.

Según el reporte de Gendarmería, el empresario norteamericano y su acompañante llevaban US$ 2.700 y $ 250.000 argentinos. Tambièn, portaban 3 teléfonos celulares y una notebook.

El caso fue tomado por la jueza de Goya Cristina Pozzer Penzo quien ordenó detenerlos.

La defensa cuestionó el operativo y la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes anuló el procedimiento y devolvió la camioneta.

Pero, la fiscalía local apeló y en noviembre de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara correntina y ordenó que el expediente volviera a reactivarse.

Las defensas de Moroni y Daverio llegaron a la Corte Suprema de Justicia pero el máximo tribunal rechazó la presentación.

image La Corte Suprema validó operativo anti drogas contra empresario de USA

¿Quién es Morani, el empresario de los US$ 350 millones?

En febrero de 2025, ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, se declaró culpable de transmisión de dinero sin licencia en el marco de un esquema que involucró el uso de facturas falsas y empresas ficticias para lavar US$ 350 millones provenientes de Sudamérica.

La defensa de Morani había dicho que lo hizo a raíz de las restricciones cambiarias que habían fijado diferentes gobiernos en Argentina.

En mayo de 2025 fue condenado a 3 años y medio de cárcel por esos hechos.

En dicha investigación también está acusada María Eugenia Delannoy, detenida a pedido de la justicia de Estados Unidos en el country Santa Bárbara de Tigre. También está acusada de lavado de dinero y sospechada de ser socia de Morani.