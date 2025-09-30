Morani fue recientemente condenado en Estados Unidos por haber lavado US$ 350 millones que salieron de Argentina y Colombia con destino a empresas fantasmas instaladas en Miami, USA.
PAUL OSWALD MORANI (57)
Corte Suprema validó operativo en el que se le encontró droga a empresario de USA en Goya
En el vehículo del hombre de negocios de USA (nacionalizado argentino) se hallaron 4 bolsas con drogas de diseño y muchas pastillas.
La Justicia Federal de Goya le abrió inicialmente una causa luego de un control vehicular en una ruta que une Corrientes y Formosa.
El operativo ocurrió el 30 de marzo de 2023 en un control operativo público de prevención sobre Ruta Nacional N° 12, intersección con la Ruta Nacional N° 123.
Funcionarios del Escuadrón 48 "Corrientes" de Gendarmería Nacional comprobaron que Morani iba al volante de una Toyota Hilux acompañado por Iván Daverio. Cuando fueron detenidos por un control dijeron que se dirigían desde el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, hasta la localidad de Laguna Yema, provincia de Formosa.
Al revisar sus antecedentes, los gendarmes registraron que Morani poseía una medida de prohibición de salida del país de mayo de 2010 del Juzgado Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el reporte de Gendarmería, el empresario norteamericano y su acompañante llevaban US$ 2.700 y $ 250.000 argentinos. Tambièn, portaban 3 teléfonos celulares y una notebook.
El caso fue tomado por la jueza de Goya Cristina Pozzer Penzo quien ordenó detenerlos.
La defensa cuestionó el operativo y la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes anuló el procedimiento y devolvió la camioneta.
Pero, la fiscalía local apeló y en noviembre de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara correntina y ordenó que el expediente volviera a reactivarse.
Las defensas de Moroni y Daverio llegaron a la Corte Suprema de Justicia pero el máximo tribunal rechazó la presentación.
¿Quién es Morani, el empresario de los US$ 350 millones?
La defensa de Morani había dicho que lo hizo a raíz de las restricciones cambiarias que habían fijado diferentes gobiernos en Argentina.
En mayo de 2025 fue condenado a 3 años y medio de cárcel por esos hechos.
En dicha investigación también está acusada María Eugenia Delannoy, detenida a pedido de la justicia de Estados Unidos en el country Santa Bárbara de Tigre. También está acusada de lavado de dinero y sospechada de ser socia de Morani.