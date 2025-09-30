El emporio financiero que impulsó Leonardo Cositorto (quien está detenido por liderar un esquema Ponzi masivo que perjudicó a miles de ahorristas en toda la Argentina) tenía a Yrimia como su principal asesor legal.
SE HALLA EN DUBAI
La Corte Suprema ordenó la detención de un ex juez ligado a Leonardo Cositorto
Respaldó la Corte Suprema una decisión que ordenó la detención y captura internacional del ex juez Héctor Yrimia, ex “director jurídico” de “Generación Zoe”.
Con la firma de los 3 jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se desestimó por inadmisible la presentación de la defensa.
En 2022, el ex magistrado se transformó en noticia de primera plana cuando apareció vinculado a Leonardo Cositorto.
La justicia de Villa María, Córdoba, donde está el grueso de los estafados, había ordenado la captura a nivel internacional cuando se supo que había abandonado Argentina para radicarse en los Emiratos Árabes.
En una segunda instancia, se expresó en igual sentido condenatorio la Sala Penal del Tribunal Superior de Córdoba en agosto del 2023.
Finalmente, el caso llegó en queja hasta el cuarto piso de Talcahuano 550 y recibió el mismo tenor que en las alternativas inferiores. Se desestimó la presentación a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina.
¿Qué fue Generación Zoe?
Las operaciones de esta financiera llevaron a que se abrieran expedientes en distintas ciudades del país debido a centenares de denuncias de afectados por la estafa. Miles de incautos depositaron sus ahorros esperando tasas de interés descomunales pero terminaron saqueados.
Leonardo Cositorto fue condenado a 11 años de prisión en Salta y a 12 años en Corrientes.
Mientras tanto, en Cordoba, fue elevado a juicio oral y también se le abrieron expedientes en la provincia de Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.