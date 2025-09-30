La Corte Suprema ordenó la detención de un ex juez ligado a Leonardo Cositorto

En una segunda instancia, se expresó en igual sentido condenatorio la Sala Penal del Tribunal Superior de Córdoba en agosto del 2023.

Finalmente, el caso llegó en queja hasta el cuarto piso de Talcahuano 550 y recibió el mismo tenor que en las alternativas inferiores. Se desestimó la presentación a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina.

image La Corte Suprema ordenó la prisión del ex juez Héctor Yrimia, quien se encuentra en Dubai

¿Qué fue Generación Zoe?

Las operaciones de esta financiera llevaron a que se abrieran expedientes en distintas ciudades del país debido a centenares de denuncias de afectados por la estafa. Miles de incautos depositaron sus ahorros esperando tasas de interés descomunales pero terminaron saqueados.

Leonardo Cositorto fue condenado a 11 años de prisión en Salta y a 12 años en Corrientes.

Mientras tanto, en Cordoba, fue elevado a juicio oral y también se le abrieron expedientes en la provincia de Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A nivel federal, recayeron las actuaciones en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo porque se investiga si existió el delito de lavado de dinero.