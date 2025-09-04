El juez federal de Garantías de Mar del Plata Santiago Inchausti, que interviene en la causa del cuadro sustraído por exfuncionario nazi durante la Segunda Guerra, decidió que la pieza en cuestión quede "a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" hasta tanto se determine a "quién corresponde su entrega definitiva”.
MAR DEL PLATA
Cuadro robado por los nazis quedará a disposición de la Corte Suprema
La pieza robada por nazis que apareció en Mar del Plata, quedó a disposición de la Corte Suprema de Justicia, por decisión del juez federal bajo custodia.
En su misiva, el juez detalló que la obra secuestrada “sería del artista Giuseppe Ghislandi, dataría del año 1700, expoilada por el régimen nazi en Países Bajos en julio del año 1940 y se encontraría reclamada en los listados de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos”.
"Retrato de Dama", del maestro italiano Giuseppe Ghislandi, se encontraba desaparecido desde hace más de 80 años y era buscado como parte de las fortunas que robaron los nazis a familias judías durante la Segunda Guerra Mundial.
l diario neerlandés AD, que investigó las piezas robadas durante el nazismo, había puesto el foco en Friedrich Kadgien, funcionario nazi que escapó a la Argentina y se radicó en la ciudad de Mar del Plata. Pero no había tenido éxito en su investigación cuando los periodistas llegaron a la Argentina y quisieron entrevistar a su familia.
Sin embargo, recientemente, en una búsqueda de internet, uno de los periodistas del diario detectó en una página inmobiliaria la imagen del cuadro. La hija del fugitivo había puesto en venta su casa y el cuadro se exhibía en su living.
De inmediato el diario publicó la noticia y en el caso tomaron intervención Interpol y la Aduana Argentina, quienes hicieron presentaciones judiciales para dar con la obra. La policía fue hasta la casa de la zona de Parque Luro, en Mar del Plata y no encontró el cuadro. En su lugar había un tapiz .
Se inició entonces una causa por “encubrimiento de robo en contexto de genocidio". El 2 de septiembre último, mientras se realizaban allanamientos, se ordenó el arresto preventivo por 72 horas de la descendiente del jerarca nazi y de su pareja, Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso. Poco después, el cuadro fue entregado a la Justicia.
Ahora, la Justicia argentina deberá resolver el destino de la obra.
