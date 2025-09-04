Cuadro robado por los nazis quedará a disposición de la Corte Suprema

Sin embargo, recientemente, en una búsqueda de internet, uno de los periodistas del diario detectó en una página inmobiliaria la imagen del cuadro. La hija del fugitivo había puesto en venta su casa y el cuadro se exhibía en su living.

De inmediato el diario publicó la noticia y en el caso tomaron intervención Interpol y la Aduana Argentina, quienes hicieron presentaciones judiciales para dar con la obra. La policía fue hasta la casa de la zona de Parque Luro, en Mar del Plata y no encontró el cuadro. En su lugar había un tapiz .

Se inició entonces una causa por “encubrimiento de robo en contexto de genocidio". El 2 de septiembre último, mientras se realizaban allanamientos, se ordenó el arresto preventivo por 72 horas de la descendiente del jerarca nazi y de su pareja, Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso. Poco después, el cuadro fue entregado a la Justicia.

Ahora, la Justicia argentina deberá resolver el destino de la obra.

