Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

El objetivo de la compañía es brindar una solución accesible para usuarios que ya utilizan a diario la billetera virtual, facilitándoles una herramienta financiera para consumos tanto en Mercado Libre como en comercios físicos y digitales.

¿Cómo se define la línea de financiamiento de Mercado Pago?

A diferencia de la banca tradicional, la línea de financiamiento de la nueva tarjeta se establecerá con un sistema de scoring propio basado en inteligencia artificial. El modelo evalúa el comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma para definir límites de crédito adaptados a cada perfil.

“Conforme los usuarios demuestren buen comportamiento de pago, los montos disponibles irán creciendo”, explicó Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina. De esta manera, personas sin historial crediticio podrán acceder por primera vez a un sistema de financiamiento formal.

¿Qué beneficios exclusivos tendrá la tarjeta de crédito de Mercado Pago?

Entre los principales atractivos del nuevo plástico se destacan:

Tres cuotas sin interés en Mercado Libre.

Aceptación en toda la red Mastercard.

Pagos con QR en operaciones superiores a $30.000.

Sin costos de emisión, envío, mantenimiento o reposición.

Seguridad extra: no tendrá datos personales impresos, reduciendo riesgos ante extravíos o robos.

Para activarla, los usuarios deberán escanear un código QR único y personal que viene en el dorso de la tarjeta, lo que refuerza la seguridad y simplifica el alta sin necesidad de cargar datos manualmente.

Mercado Pago en la mira: Crecen las estafas y esto facilita los fraudes digitales

¿Cuándo estará disponible la tarjeta de crédito de Mercado Pago?

La distribución será progresiva y los usuarios recibirán notificaciones en la aplicación una vez que puedan solicitarla. Según aclaró la compañía, quienes todavía no vean la opción en su menú deberán esperar la habilitación en su cuenta, prevista para las próximas semanas.

¿Qué significa este lanzamiento para el mercado financiero argentino?

Según datos de Invecq Consulting, Argentina tiene una penetración de tarjeta de crédito del 37,4%, muy por debajo de Brasil (54%). Alcanzar ese nivel implicaría incluir a 6 millones de personas al sistema crediticio.

En algunos bancos, los costos bancarios de mantenimiento pueden llegar hasta los $55.000 anuales. Por este motivo, la propuesta de Mercado Pago busca posicionarse como una alternativa disruptiva para quienes quedaron fuera del sistema.

