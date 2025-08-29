Otro 'manotazo' del Caputo Team: BCRA limita movimientos de bancos

Uno de los cambios que realizó el BCRA es que desde primero de diciembre de este año, los bancos deberán calcular su posición negativa en dólares todos los días.

El segundo cambio, también vigente a partir del último mes del año, es que la posición negativa en dólares no podrá superar el 30% de su patrimonio regulatorio (RPC). Y el tercer cambio y en este caso sí aplicable desde este mes es que la posición negativa en dólares que tenga un banco no puede aumentar mes a mes.

El último punto, según especula la city, pareciera apuntar directamente a limitar las posiciones "sintéticas" de los bancos los últimos días del mes, de acuerdo a Ámbito.com. Específicamente la operatoria incluye vender dólares spot (shortear), colocar los pesos a tasa, y cubrirse con futuros. Esto lo hacen cuando la tasa de futuros es menor a la tasa en pesos.

Pero, al llegar el vencimiento de esos futuros, había dos caminos: que el BCRA permita "rollearlos" u obligue a los bancos a comprar dólares en el mercado spot, lo que genera presión sobre la cotización. Para evitar esa presión, como sucedió a fin de julio, el BCRA ahora podrá bloquear ambas cosas. Así, las coberturas deben ir a posiciones más largas o bien esperar y exponerse al riesgo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GabCaamano/status/1961407225852817491&partner=&hide_thread=false Que el regulador cambie las reglas de juego todo el tiempo a su favor, es una inconsistencia temporal y una muestra de debilidad. Ahora el BCRA busca limitar la capacidad de los bancos de operar durante la última jornada del mes. Aquella donde se define el settlement. pic.twitter.com/qmr0gx7NXe — Gabriel Caamaño (@GabCaamano) August 29, 2025

Esta medida es otro capítulo de la pulseada entre el Gobierno y los bancos. Tras la finalización de las LEFI en julio, el sistema financiero recibió una fuerte inyección de liquidez. Desde entonces, el BCRA endureció los requisitos de encajes, es decir, la porción de los depósitos en moneda local que las entidades deben inmovilizar a tasa cero o con rendimientos muy bajos, con el objetivo de absorber pesos de la plaza. Y también se volvió muy activo en el mercado de futuros. Incluso asumiendo pérdidas pocas veces vistas durante el Gobierno de Javier Milei.

