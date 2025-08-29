Después de que el Gobierno saliera a confirmar que acatará la cautelar judicial en favor de ATE y que no pasará a disponibilidad a los más de 300 trabajadores estatales del INTA y de otros organismos, llegó un nuevo golpe de la Justicia a Javier Milei. En este caso, fue por su decreto que limitaba el derecho a huelga a los docentes.
OTRO GOLPE DE JUSTICIA
Nuevo fallo de la Justicia contra Javier Milei y los docentes pueden parar
Tras obligar a frenar los 300 pases a disponibilidad en el INTA, la Justicia falló a favor de los docentes, a quienes Javier Milei limitó el derecho a huelga.
El fallo suspendió la aplicación del Decreto 340/25 en relación a la CTERA y a los gremios de base adheridos, lo que implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de "servicio esencial".
La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo en sede judicial una medida cautelar que volvió a marcar un freno a las política del gobierno libertario. Es que en el marco de la causa que lleva el nro. 20.135//25 radicada ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 45 de Capital Federal, se volvió a suspender la aplicación del decreto que limitaba el ejercicio del derecho a huelga.
La sentencia que fue publicada por el sitio 'InfoGremiales', que lleva fecha 26-8-2025 pero que se conoció hoy, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como "servicio esencial" prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.
La palabra docente
Para CTERA, con aval judicial, se trata cuestión ya analizada y rechazada por el Poder Judicial y la Organización Internacional del Trabajo hace más de veinte (20) años y más recientemente al declararse la inconstitucionalidad del DNU 70/23 también de Javier Milei.
"El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública, que no conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–, el no pago a los docentes de todo el país de la asignación remunerativa del Fondo Nacional de Incentivo (FONID) a cargo de La Nación, la supresión del Fondo Compensador Salarial para asistencia al pago de sueldos en algunas jurisdicciones provinciales, la eliminación de la conectividad para maestras y maestros y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas de evidente desprecio hacia las y los docentes de nuestro país y niñas, niños y adolescentes que deben concurrir a la escuela", señaló la organización.
Y concluye con un desafío:
Otras noticias de Urgente24
Presión sobre los precios: Inicia el aumento escalonado del impuesto a los combustibles
Se confirma el passthrough: Se disparó la inflación de los alimentos en agosto
360 suspensiones hasta diciembre en el grupo de Nicky Caputo, que aplicó un régimen agrario
Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores