Se filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: los periodistas los llevarán a la justicia

Tampoco tuvo piedad con su primo segundo, Lule Menem, quien se estaría llevando una tajada que Spagnuolo parecía considerar como propia: “metieron a un tipo a manejar mi caja”, confesó.

image Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel

También se sumaron más audios en los que Diego Spagnuolo habló de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Comentó el maltrato de los hermanos Milei hacia ella. El ex letrado del Jefe de Estado defendió a la titular de la cámara alta porque “a ella la votaron ” y castigó a Karina “porque no la votó nadie”.

A posteriori, “cayó en la volteada” la ex canciller Diana Mondino, la misma que luego se preguntaría si Javier Milei era “estúpido o corrupto”.

"Le afanaron la caja a Mondino" aseguró el abogado.

Más tarde, el ex titular de ANDIS se burló de la secretaria general de la presidencia fantaseando con una potencial fórmula Milei-Milei.

“Ponela a Karina a hablar, a ver qué pasa” desafió.

Más tarde, llegó el turno del vocero Manuel Adorni, quien difundió una fake news sobre una pensión otorgada a una persona que entregó la radiografía de un perro para pedirla. Lo trató de “pelotudo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1960758913919234244&partner=&hide_thread=false .

[ AHORA ]



NUEVOS AUDIOS DE SPAGNUOLO





.

pic.twitter.com/k7HNH6UT4u — MARCELO (@Marcelo_MM2023) August 27, 2025

Los funcionarios públicos no viven de su salario

Reconoció Spagnuolo que cobraba en la función de ANDIS $ 2,8 millones (agosto o septiembre de 2024).

La conchuda de Karina cobra lo mismo de salario pero usa recursos que los demás no tienen, por eso la necesidad de hacer caja. Los Menem le manotean la caja a todo el mundo, tienen frentes de conflicto en todos lados. La conchuda de Karina cobra lo mismo de salario pero usa recursos que los demás no tienen, por eso la necesidad de hacer caja. Los Menem le manotean la caja a todo el mundo, tienen frentes de conflicto en todos lados.

Detalló con minuciosidad cómo funcionaba (¿funciona?) la organización y el esquema de recaudación para el posterior reparto del dinero de las compras a los laboratorios.

Puso el foco especialmente en el crecimiento de las facturas de la droguería Suizo Argentina.

A ese esquema distributivo ilícito le puso nombre y apellido: “Lule Menem”.

“Todo ese zafarrancho que está haciendo Lule lo digita una mina que hacía tortas” explicó con desdén.

image Diego Spagnuolo y Javier Milei

Están todas las empresas calientes, es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar. Son desprolijos! Y todo eso es Lule. Nos está cogiendo a todos pero encima con la pija de Karina, no con la de él. Porque aparte vos lo ves y es tan desagradable, ¿vos viste lo feo que es? Los… son más prolijos, no dejan los dedos pegados...y a los seis meses ya estás haciendo este zafarrancho? Y Karina era una mina que hacía tortas y ahora maneja todo esto? Están todas las empresas calientes, es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar. Son desprolijos! Y todo eso es Lule. Nos está cogiendo a todos pero encima con la pija de Karina, no con la de él. Porque aparte vos lo ves y es tan desagradable, ¿vos viste lo feo que es? Los… son más prolijos, no dejan los dedos pegados...y a los seis meses ya estás haciendo este zafarrancho? Y Karina era una mina que hacía tortas y ahora maneja todo esto?

En el juzgado federal de Sebastián Casanello siguen atesorando las "confesiones de invierno" de un ex funcionario que se encuentra hoy atrincherado en un barrio cerrado con movimientos pendulares entre dos salidas:

-decir que todo fue "ficción" (como Leonardo Fariña)

-declarándose arrepentido para obtener cierto tipo de garantías para su vida y sus bienes. Están todas las empresas calientes, es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar. Son desprolijos! Y todo eso es Lule. Nos está cogiendo a todos pero encima con la pija de Karina, no con la de él. Porque aparte vos lo ves y es tan desagradable, ¿vos viste lo feo que es? Los… son más prolijos, no dejan los dedos pegados...y a los seis meses ya estás haciendo este zafarrancho? Y Karina era una mina que hacía tortas y ahora maneja todo esto?